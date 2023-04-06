Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В начале апреля издания стали писать о проведенных обысках у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой. Говорилось, что у последней якобы нашли 200 миллионов рублей наличкой, а также предметы роскоши, включая швейцарские часы Longines, изделия от Gucci и Louis Vuitton, украшения и парфюмерию.
По неподтвержденной информации, причиной оперативных мероприятий могло стать уголовное дело, связанное с коррупционной схемой. Позже стало известно, что их обеих посадили под домашний арест, а Золотареву якобы лишили статуса судьи.
161.ру пишет, что под подозрением в участии в коррупционной схеме по вынесению «нужных» решений оказались 32 судей и чиновников, а обыски провели у еще девяти представителей судебной системы. Также говорится, что они прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова.
По информации издания, многие подозреваемые уже дают показания, они, дескать, обвиняют во всем Золотареву и Юрову. Официальной информации обо всей этой ситуации не поступало, а в Ростовском облсуде говорят, что не располагают никакими сведениями.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал корреспонденту RostovGazeta, что подобное происходит не только в Ростовской области и если судьи начинают нарушать закон, то сразу очень многие.
«Да и, грубо говоря, они редко покрывают друг друга бескорыстно. Поэтому если уж начали разбираться с донским краем, то это касается сразу очень многих представителей судебной системы, которые оказываются замешаны в этой взаимной поруке», — отметил собеседник.
Другой депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что центральный аппарат включается в том случае, когда судебная система начинает работать не в координатах законодательства. А все произошедшее стало реакцией на обращения граждан.
«Все заявления и обращения граждан систематизируются. А когда накапливается критическая масса — естественно, на место выезжает оперативная группа», — уточнил парламентарий.