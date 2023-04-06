161.ру пишет, что под подозрением в участии в коррупционной схеме по вынесению «нужных» решений оказались 32 судей и чиновников, а обыски провели у еще девяти представителей судебной системы. Также говорится, что они прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова.