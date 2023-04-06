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Олигарх Саввиди из Ростовской области попал на 1725-е место богатейших людей Земли

6 апреля 2023, 08:21
Фото: old.donland.ru
Бизнесмен из Ростовской области Саввиди попал на 1725-е место богатейших людей Земли
Основавший «Группу Агроком» бизнесмен Иван Саввиди из Ростовской области попал на 1725 строчку рейтинга самых богатых людей на планете, сообщает Forbes.

Согласно данным издания, он владеет 1,7 миллиарда долларов и за год увеличил свое состояние на 100 миллионов. Хотя в 2021 году у него были все те же 1,7 миллиарда.

Фамилия бизнесмена находится по соседству с Кейити Шибахара из Японии, который основал компанию для оказания медицинской помощи на дому, а также Полом Сэвиллом, работающим в сфере недвижимости.

Компания олигарха Саввиди за 120 тысяч руб выкупила месторождение песка под Батайском
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На первом месте рейтинга оказался Бернар Арно, являющийся президентом группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Второе и третье места занимают Илон Маск (Тесла) и Джефф Безос (Amazon).

Ранее компания олигарха Саввиди за 120 тысяч рублей выкупила месторождение песка под Батайском.

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