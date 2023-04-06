Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Согласно данным издания, он владеет 1,7 миллиарда долларов и за год увеличил свое состояние на 100 миллионов. Хотя в 2021 году у него были все те же 1,7 миллиарда.
Фамилия бизнесмена находится по соседству с Кейити Шибахара из Японии, который основал компанию для оказания медицинской помощи на дому, а также Полом Сэвиллом, работающим в сфере недвижимости.
На первом месте рейтинга оказался Бернар Арно, являющийся президентом группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Второе и третье места занимают Илон Маск (Тесла) и Джефф Безос (Amazon).
Ранее компания олигарха Саввиди за 120 тысяч рублей выкупила месторождение песка под Батайском.