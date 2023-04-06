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Политолог Абросимов рассказал, из-за чего начались обыски в домах у судей Ростова

6 апреля 2023, 15:37
Фото: 1MI
Политолог Абросимов рассказал, из-за чего начались обыски в домах у судей Ростова
К вероятным обыскам и арестам ростовских судей привел обычный мониторинг судебных решений, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что по информации СМИ, в Ростовской области под подозрение ФСБ попали 32 судьи и чиновника. Они, по неподтвержденной информации, якобы могут быть связаны с коррупционной схемой по вынесению «нужных» приговоров.

«Есть часть уголовных дел, и я не буду их называть, где виновные получали сроки меньше минимального. Думаю, обычный мониторинг судебных решений и показал, какие назначались сроки», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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Спикер разъясняет, что судьи — каста неприкасаемая. Над ними стоит квалификационная коллегия судей.

«Они и пытаются, попросту говоря, договариваться. Только сейчас все это вышло за пределы внутренней системы субъекта, поэтому идет речь про уголовные дела», — говорит собеседник.

Политолог делится мнением, что представители федеральных органов правопорядка приехали в Ростовскую область, скорее всего, по конкретным уголовным делам, по которым были спорные решения.

«Это и стало поводом для начала всеобъемлющих проверок. А потом уже всплыли дополнительные нюансы, которые привели к расширению числа подозреваемых», — резюмирует эксперт.

Под подозрение ФСБ попали еще 32 судьи и чиновника в Ростовской области
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