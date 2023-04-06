Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Напомним, что по информации СМИ, в Ростовской области под подозрение ФСБ попали 32 судьи и чиновника. Они, по неподтвержденной информации, якобы могут быть связаны с коррупционной схемой по вынесению «нужных» приговоров.
«Есть часть уголовных дел, и я не буду их называть, где виновные получали сроки меньше минимального. Думаю, обычный мониторинг судебных решений и показал, какие назначались сроки», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Спикер разъясняет, что судьи — каста неприкасаемая. Над ними стоит квалификационная коллегия судей.
«Они и пытаются, попросту говоря, договариваться. Только сейчас все это вышло за пределы внутренней системы субъекта, поэтому идет речь про уголовные дела», — говорит собеседник.
Политолог делится мнением, что представители федеральных органов правопорядка приехали в Ростовскую область, скорее всего, по конкретным уголовным делам, по которым были спорные решения.
«Это и стало поводом для начала всеобъемлющих проверок. А потом уже всплыли дополнительные нюансы, которые привели к расширению числа подозреваемых», — резюмирует эксперт.