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Рост заболеваемости ВИЧ, гепатитом и сифилисом зафиксирован в Ростовской области

6 апреля 2023, 07:54
Фото: donland.ru
Рост заболеваемости ВИЧ, гепатитом и сифилисом зафиксирован в Ростовской области
В Ростовской области, как и во всей России, наблюдается рост заболеваемости гепатитом и сифилисом, сообщают медики.

С начала года в России стали фиксировать резкий рост заболеваемости инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ, сифилисом и гепатитом. По сравнению с 2022 годом ВИЧ стали заболевать на 20% чаще. При этот около половины случаев ВИЧ приходится всего лишь на 13 регионов, среди которых есть и Ростовская область.

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Гепатитом стали заболевать на 45% больше. Рост заражаемости сифилисом составит 38%, пишет «Медвестник».

Ранее ростовские медики рассказали о неуязвимости туберкулёза. Инфекция стала невосприимчивой к антибиотикам.

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#Алина Заярная#Здоровье#Общество#Новости
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