С начала года в России стали фиксировать резкий рост заболеваемости инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ, сифилисом и гепатитом. По сравнению с 2022 годом ВИЧ стали заболевать на 20% чаще. При этот около половины случаев ВИЧ приходится всего лишь на 13 регионов, среди которых есть и Ростовская область.