Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
С начала года в России стали фиксировать резкий рост заболеваемости инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ, сифилисом и гепатитом. По сравнению с 2022 годом ВИЧ стали заболевать на 20% чаще. При этот около половины случаев ВИЧ приходится всего лишь на 13 регионов, среди которых есть и Ростовская область.
Гепатитом стали заболевать на 45% больше. Рост заражаемости сифилисом составит 38%, пишет «Медвестник».
Ранее ростовские медики рассказали о неуязвимости туберкулёза. Инфекция стала невосприимчивой к антибиотикам.