«С аншлагом»: как поэт Андрей Дементьев проводил литературные вечера в Ростове

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
Но и в современной России поэта Дементьева любили. А как можно было не любить автора таких замечательных стихов.
И все же Дементьев вошел в историю как выдающийся поэт-песенник. В советское время были известны и популярны песни на его стихи «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери». Кстати, песня на стихи Дементьева «Яблоки на снегу», которую замечательно исполнил Михаил Муромов (он же и написал музыку к этой песне), была супершлягером в Советском Союзе в конце 80-х годов прошлого века.
Дементьев бывал в Ростове. В общении с поклонниками своего творчества говорил о том, что ему нравится наш город. Поэт совсем немного не дожил до своего девяностолетия. Но до последних дней Андрей Дмитриевич был творчески активен. Помню его творческий вечер в Ростове в Донской государственной публичной библиотеке. Поэт был бодр, общителен, жизнелюбив и доброжелателен. Этот творческий вечер прошел с аншлагом. Поэта очень любили ростовчане.
Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Свою литературную деятельность начал в 1948 году. Работал в газете «Калининская правда», заведовал отделом комсомольской жизни газеты «Смена», был инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.
С 1967 года Дементьев жил в Москве. Был главным редактором легендарного советского журнала «Юность» (с 1981 по 1992 годы). Тираж этого журнала при Дементьеве был свыше 3 миллионов экземпляров!
Дементьев был еще и прекрасным ведущим. Он вел различные программы на телевидении и радио. Принимал участие в разных политических ток-шоу. Помню, он как-то сумел переспорить самого Жириновского в программе Владимира Соловьева «К барьеру!».
Сердце выдающегося поэта-песенника перестало биться 26 июня 2018 года.
Георгий Багдыков