«С аншлагом»: как поэт Андрей Дементьев проводил литературные вечера в Ростове

Дементьев бывал в Ростове. В общении с поклонниками своего творчества говорил о том, что ему нравится наш город. Поэт совсем немного не дожил до своего девяностолетия. Но до последних дней Андрей Дмитриевич был творчески активен. Помню его творческий вечер в Ростове в Донской государственной публичной библиотеке. Поэт был бодр, общителен, жизнелюбив и доброжелателен. Этот творческий вечер прошел с аншлагом. Поэта очень любили ростовчане.