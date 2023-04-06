rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 08:28

Published 6 апреля 08:28

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Изображение материала

Самый большой в РФ проект в сфере ТКО может быть реализован в Республике Татарстан

6 апреля 2023, 08:28
Состоялось совещание с участием генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева и президента Татарстана Рустама Минниханова. Прошло обсуждение, какие перспективные объекты обращения с отходами могут быть созданы в регионе.

Как сообщает inkazan.ru, в Татарстане могут появиться комплексные объекты, которые будут работать с ТКО. При условии, что таких объектов будет больше пяти, они смогут обрабатывать 1,8 миллиона тонн отходов.

По словам Буцаева, в строительство таких объектов нужно будет вложить 20 миллиардов рублей.

Реализацию данных инвестпроектов предусматривает соответствующее концессионное соглашение, которое необходимо будет заключить. Согласно ему, РЭО сможет профинансировать строительство объектов в объеме до 95 процентов от их стоимости. Но прежде чем пойдет финансирование в рамках соглашения, необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Когда в республике появятся такие объекты, будут достижимы предусмотренные для нее целевые показатели нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Речь о том, чтобы добиться того, чтобы на полигоны вывозили вдвое меньше отходов, а сортировке подвергались 100% ТКО.

 

Подпишитесь
Спасатель Белков сказал ростовчанам, что делать при появлении вражеского беспилотника
Сегодня, 11:56
В Ростовской области зафиксировали первый за 2023 год случай тропической малярии
Сегодня, 11:42
Власти в Ростове-на-Дону расторгнут контракт с двумя перевозчиками после скандала
Сегодня, 11:16
Какая будет погода в мае 2023 года в Ростовской области
Сегодня, 10:08
Доброволец из Новочеркасска был убит на пути домой в зоне СВО
Сегодня, 08:55
Провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года
Сегодня, 08:14