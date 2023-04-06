Самый большой в РФ проект в сфере ТКО может быть реализован в Республике Татарстан

Posted 6 апреля 08:28
Published 6 апреля 08:28
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Как сообщает inkazan.ru, в Татарстане могут появиться комплексные объекты, которые будут работать с ТКО. При условии, что таких объектов будет больше пяти, они смогут обрабатывать 1,8 миллиона тонн отходов.
По словам Буцаева, в строительство таких объектов нужно будет вложить 20 миллиардов рублей.
Реализацию данных инвестпроектов предусматривает соответствующее концессионное соглашение, которое необходимо будет заключить. Согласно ему, РЭО сможет профинансировать строительство объектов в объеме до 95 процентов от их стоимости. Но прежде чем пойдет финансирование в рамках соглашения, необходимо разработать проектно-сметную документацию.
Когда в республике появятся такие объекты, будут достижимы предусмотренные для нее целевые показатели нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Речь о том, чтобы добиться того, чтобы на полигоны вывозили вдвое меньше отходов, а сортировке подвергались 100% ТКО.