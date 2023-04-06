Самый большой в РФ проект в сфере ТКО может быть реализован в Республике Татарстан

Когда в республике появятся такие объекты, будут достижимы предусмотренные для нее целевые показатели нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Речь о том, чтобы добиться того, чтобы на полигоны вывозили вдвое меньше отходов, а сортировке подвергались 100% ТКО.