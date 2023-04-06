Силовики «накрыли» цех с паленой водкой в промзоне на окраине Ростова

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Полицейским из УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области удалось выявить цех, в котором производили незаконную алкогольную продукцию для дальнейшей продажи.
Правоохранители установили, что ростовчанин организовал производство контрафакта в промзоне на окраине города, где в ангаре установил необходимое оборудование для приготовления спиртосодержащей продукции кустарным способом.
Кроме оборудования в цехе обнаружили 20 тонн спиртосодержащей жидкости, три тысячи бутылок алкоголя, уже подготовленного к продаже, а также пустые бутылки и этикетки.
«Согласно заключению экспертов, содержащаяся в бутылках жидкость представляет опасность для жизни и здоровья потребителей», — сказано в сообщении, сейчас в отношении подозреваемого завели уголовное дело по признакам производства, хранения, перевозки в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, опасной для потребителей.
Организатор цеха находится под подпиской о невыезде, а полиция продолжит выяснять обстоятельства и условия организации противоправной деятельности.
Ранее в Ростове запретили открыть цех по производству здоровой пищи из-за массового отравления клиентов.