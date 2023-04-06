Силовики «накрыли» цех с паленой водкой в промзоне на окраине Ростова

«Согласно заключению экспертов, содержащаяся в бутылках жидкость представляет опасность для жизни и здоровья потребителей», — сказано в сообщении, сейчас в отношении подозреваемого завели уголовное дело по признакам производства, хранения, перевозки в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, опасной для потребителей.