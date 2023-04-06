Напомним, в минувшие выходные в ТЦ «Орбита» произошло нападение двух ростовчан на ребенка-инвалида, который пришел туда на прогулку с отцом. Сейчас дело расследуют правоохранительные органы, а обидчикам подростка предъявили обвинение в хулиганстве с применением насилия.