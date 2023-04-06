Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Напомним, в минувшие выходные в ТЦ «Орбита» произошло нападение двух ростовчан на ребенка-инвалида, который пришел туда на прогулку с отцом. Сейчас дело расследуют правоохранительные органы, а обидчикам подростка предъявили обвинение в хулиганстве с применением насилия.
Уже в четверг, 6 декабря, в СМИ стали распространяться сообщения, якобы очевидцы побоев боятся давать показания по делу из страха перед нападавшими, однако в Следкоме рассказали, что эта информация не соответствует действительности.
«Следствием изъяты видео с камер наблюдения торгового центра, допрашиваются свидетели, потерпевшие, а также лица, причастные к совершению преступления», — сказано в сообщении ведомства.
Сотрудники следственного комитета напоминают, что в настоящий момент именно они являются источником достоверной информации о ходе расследования, а все данные будут размещены в публичном пространстве. Сейчас сотрудники донского СУ СК РФ заняты восстановлением объективной картины произошедшего.