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Следком прокомментировал слухи о запугивании свидетелей избиения инвалида в Ростове

6 апреля 2023, 16:29
Фото: Ирина Захарова
Следком опроверг слухи об отказе свидетелей дать показания об избиении инвалида в Ростове

Донской Следком рассказал о ходе расследования дела о избиении инвалида в Ростове

Следком Ростовской области опроверг слухи об отказе свидетелей избиения ребенка-инвалида давать показания из страха перед нападавшими, сообщение опубликовала пресс-служба СУ СК РФ региона в официальном Telegram-канале.

Напомним, в минувшие выходные в ТЦ «Орбита» произошло нападение двух ростовчан на ребенка-инвалида, который пришел туда на прогулку с отцом. Сейчас дело расследуют правоохранительные органы, а обидчикам подростка предъявили обвинение в хулиганстве с применением насилия.

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Уже в четверг, 6 декабря, в СМИ стали распространяться сообщения, якобы очевидцы побоев боятся давать показания по делу из страха перед нападавшими, однако в Следкоме рассказали, что эта информация не соответствует действительности.

«Следствием изъяты видео с камер наблюдения торгового центра, допрашиваются свидетели, потерпевшие, а также лица, причастные к совершению преступления», — сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники следственного комитета напоминают, что в настоящий момент именно они являются источником достоверной информации о ходе расследования, а все данные будут размещены в публичном пространстве. Сейчас сотрудники донского СУ СК РФ заняты восстановлением объективной картины произошедшего.

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