Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:45
Известно, что торговые точки появятся под новым брендом, специально созданным для этих целей. Он получил название MAAG.
Кроме того, бренд Pull & Bear должен заменить DUB, Bershka — ECRU, Stradivarius — VILET. Магазины распахнут свои двери для российских покупателей с апреля.
«Уже отшиты коллекции с новыми бирками и одежду завезли в Россию. Все магазины готовы к открытию», — рассказал Евтухов изданию РБК.
Ранее ростовчане стали покупать вещи в секонд-хендах и рынках после ухода западных брендов.