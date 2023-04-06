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Стало известно, когда в Ростове-на-Дону откроются магазины Zara под новым брендом

6 апреля 2023, 04:39
Фото: 1mi
В России, в том числе Ростовской области, магазины владельца Zara откроют в апреле–мае, сообщил замглавы Минпрома РФ Виктор Евтухов.

Известно, что торговые точки появятся под новым брендом, специально созданным для этих целей. Он получил название MAAG.

Кроме того, бренд Pull & Bear должен заменить DUB, Bershka — ECRU, Stradivarius — VILET. Магазины распахнут свои двери для российских покупателей с апреля.

Владелец Zara готов возобновить деятельность в России при определенных условиях
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«Уже отшиты коллекции с новыми бирками и одежду завезли в Россию. Все магазины готовы к открытию», — рассказал Евтухов изданию РБК.

Ранее ростовчане стали покупать вещи в секонд-хендах и рынках после ухода западных брендов.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#ZARA#МАГАЗИН#Одежда
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