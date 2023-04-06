По информации портала Право.ру, фактическая зарплата судьи складывается из окладов трех типов и доплат за различные достижения и навыки. Если рассматривать более детально, то основная зарплата складывается из двух окладов, которые зависят от должности и квалификационного класса, а также от денежного поощрения в зависимости от должности.