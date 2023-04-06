Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
По информации портала Право.ру, фактическая зарплата судьи складывается из окладов трех типов и доплат за различные достижения и навыки. Если рассматривать более детально, то основная зарплата складывается из двух окладов, которые зависят от должности и квалификационного класса, а также от денежного поощрения в зависимости от должности.
Предусмотрены также доплаты за выслугу лет, ученую степень, звание «Заслуженный юрист РФ» и знание иностранных языков.
Кроме того, учитывается и место работы, к примеру, судьи московских и петербургских судов, а также крупных городов получают больше.
Что касается вышеуказанного квалификационного класса, то всего их 10 и для перехода в следующий необходимо пройти аттестацию. За выслугу лет доплату можно получить только после двух лет работы.
«Размер зарплаты судьи должен быть достойным, гарантировать неподкупность и компенсировать высокие нагрузки», — пишет портал.
В 2022 году СМИ писали, что в Ростовской области судьям увеличили заработные платы с 1 октября. Это коснулось более 41 судьи федерального суда общей юрисдикции, то есть представителей городских и районных судов, оклад которых вырос на 3%.
Говорилось, что увеличили заработную плату и мировым судьям, но точные суммы выплат не раскрывали.
В 2021 году доход председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой составил пять миллионов рублей, в 2020 — 5,1 миллиона, 2019 — 5,4 миллиона. А в 2018 году ее годовой доход достигал 6,3 миллиона рублей. Все эти годы у нее в собственности были квартира площадью 75 квадратных метров и гараж в 30 «квадратов».
Заместитель председателя облсуда Фарида Калюжина в 2021 году задекларировала 3,4 миллиона рублей дохода, а также квартиру на 123 квадратных метра. Еще одна квартира площадью 101 «квадрат» у нее была в пользовании.
Что касается доходов судей облсуда, то в 2021 году Светлана Афанасьева заработала 2,8 миллиона рублей, указав в собственности три земельных участка, гараж и квартиру. Доход Валерия Бандовкина достиг 3,6 миллиона, Алексея Бондарева — 2,9 миллиона.
В среднем судьи указывали годовые доходы в размере от 2 миллионов до 3 миллионов рублей. На этом фоне выделяется Алексей Харьковский, с заработком в 6,3 миллиона рублей. Еще 5,8 миллиона заработал Алексей Хилобок.
СМИ начали писать о якобы проведенных обысках у председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой. Издания заявляли, что у последней нашли 200 миллионов рублей, предметы роскоши, включая швейцарские часы Longines, изделия от Gucci и Louis Vuitton.
По неподтвержденной информации, причиной стало уголовное дело, которое связано с коррупционной схемой. СМИ также удалось выяснить, что обеих посадили под домашний арест, а Золотареву якобы лишили статуса судьи.
Эта история обрастала подробностями и теперь издания сообщают, что под подозрением оказались 32 судей и чиновников. Никакой официальной информации по поводу этого скандала не было, сейчас она уточняется.