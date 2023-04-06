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Уровень безработицы для Ростовской области достиг исторического минимума

6 апреля 2023, 09:22
Фото: donland.ru
Уровень безработицы для Ростовской области достиг исторического минимума

Голубев сообщил об историческом минимуме по уровню безработицы в Ростовской области

В Ростовской области в 2022 году уровень безработицы составил 0,5%, что является историческим минимумом, сообщил во время заседания губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что за это время доходы бюджета выросли на 14%, расходы - на 21%. По его словам, на рынке труда была обеспечена стабильная ситуация, а средняя зарплата выросла практически на 14%.

Глава региона во время своего отчета затронул и тему демографии. Сейчас население области составляет 4,1 миллиона человек, а за прошлый год родились 33 тысячи детей. 

Власти в Ростовской области заявили о росте зарплат учителей на 6 тыс рублей
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигает 72 лет. 

Ранее власти в Ростовской области заявили о росте зарплат учителей на 6 тысяч рублей.

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