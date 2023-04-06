Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Он рассказал, что за это время доходы бюджета выросли на 14%, расходы - на 21%. По его словам, на рынке труда была обеспечена стабильная ситуация, а средняя зарплата выросла практически на 14%.
Глава региона во время своего отчета затронул и тему демографии. Сейчас население области составляет 4,1 миллиона человек, а за прошлый год родились 33 тысячи детей.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигает 72 лет.
Ранее власти в Ростовской области заявили о росте зарплат учителей на 6 тысяч рублей.