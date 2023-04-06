В Нижнем Новгороде ГК “Каркас Монолит” предлагает обменять квартиру в трейд-ин

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
О программе трейд-ин известно, что она зародилась в автомобильной отрасли, а затем стала применяться и на рынке недвижимости. Программа трейд-ин предполагает сделку с застройщиком, при которой денежные средства от продажи старого жилья идут в счет покупки нового, при необходимости с доплатой либо с использованием ипотечного кредита. Об этом сообщает издание NewsNN.
В столице Приволжского федерального округа трейд-ин квартир предлагают разные застройщики, в их числе и ГК “Каркас Монолит”. В настоящее время программа сделок с использованием условий программы трейд-ин реализуется в жилых комплексах “КМ Анкудиновский Парк” и “КМ Ривер Парк”.
Как отметила руководитель отдела продаж нижегородского застройщика Кира Прописнова, квартирный трейд-ин обретает все большую популярность. С помощью трейд-ин можно сократить решение вопроса с покупкой нового жилья. Это один из альтернативных вариантов покупки квадратных метров, когда трудно собрать необходимую сумму на покупку нового жилья. Более того, такой способ помогает экономить время и застройщику. Он выкупает у владельца жилье за одну неделю, а далее самостоятельно реализует его на рынке.
Сейчас сервисом трейд-ин могут воспользоваться только собственники квартир в Нижнем Новгороде. При этом их недвижимость должна располагаться в доме, этажность которого более четырех этажей. Также жилье не должно иметь обременений или находиться в залоге. Еще одно условие: вторичная недвижимость не должна быть дороже квартиры в новостройке.
Вице-президент Нижегородской сертифицированной гильдии риелторов Елена Соловьева добавила, что у некоторых людей может не быть “живых” денег для приобретения новой недвижимости. Однако при таких обстоятельствах может помочь обмен старой квартиры на новую. В конце марта была подписана первая сделка купли-продажи жилья по схеме трейд-ин. Одной из первых ей воспользовалась местная жительница Марина Степанова - она обменяла однокомнатную квартиру в Советском районе на двухкомнатную в ЖК “Анкудиновский Парк”, при этом доплата составила около 500 тыс. рублей.
Следует учесть, что по итогам четвертого квартала 2021 года средняя цена за 1 кв. м жилья в Нижнем Новгороде достигла 116,5 тыс. рублей, а по итогам аналогичного периода прошлого года она равнялась 133,6 тыс. рублей. В итоге рост составил 12,7%. Вместе с тем средняя зарплата в области ниже, чем ежемесячный платеж по ипотеке на максимальный срок 30 лет и по ставке 11,9%.