В Нижнем Новгороде ГК “Каркас Монолит” предлагает обменять квартиру в трейд-ин

Вице-президент Нижегородской сертифицированной гильдии риелторов Елена Соловьева добавила, что у некоторых людей может не быть “живых” денег для приобретения новой недвижимости. Однако при таких обстоятельствах может помочь обмен старой квартиры на новую. В конце марта была подписана первая сделка купли-продажи жилья по схеме трейд-ин. Одной из первых ей воспользовалась местная жительница Марина Степанова - она обменяла однокомнатную квартиру в Советском районе на двухкомнатную в ЖК “Анкудиновский Парк”, при этом доплата составила около 500 тыс. рублей.