Несмотря на то, что СМИ пишут о том, что в регионах вовсю началась работа по привлечению на СВО добровольцев, которые будут служить на основании заключенного контракта, официального подтверждения этой информации нет. Если осенью прошлого года правительство Ростовской области активно распространяло сведения о наборе добровольцев на СВО, то в этом году ситуация совсем иная: о массовом наборе кандидатов в контрактники не сообщается. О необходимости пополнить ряды военнослужащих по найму заявило только пограничное управление ФСБ России по Ростовской области. Как сообщили в ведомстве, причиной стало увеличение длины пограничного участка с Украиной.