Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Слухи о новой волне мобилизации в России не утихают. Начиная с января в пабликах и соцсетях обсуждается информация о том, что вот-вот будет объявлена вторая волна мобилизационной кампании. Однако в марте дело приняло несколько иной оборот: Министерство обороны Российской Федерации утвердило правила набора граждан в добровольческие военные формирования.
Одновременно с этим агентство URA.RU сообщило, ссылаясь на анонимный источник, что в России началась вербовка добровольцев-контрактников для отправки на СВО и в регионы уже спущены разнарядки по количеству набранных военнослужащих. Якобы общее их число по России должно достичь 400 тысяч человек.
«Например, норматив добровольцев для Свердловской и Челябинской областей — в среднем по 10 тысяч подписаний до конца года. Для Пермского края планка „ниже, чем по частичной мобилизации“, то есть менее 9 тысяч добровольцев. „Цифры по добровольцам доведены в каждый [муниципальный] военкомат“, — приводит слова инсайдера в правительстве ЯНАО агентство URA.RU.
Однако вернемся к приказу Минобороны РФ. Эксперты уже оценили беспрецедентность этого события, так как впервые в истории современной России регламентирован порядок набора граждан в добровольческие формирования. Причиной стало возросшее на фоне СВО число молодых добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту.
Несмотря на то, что СМИ пишут о том, что в регионах вовсю началась работа по привлечению на СВО добровольцев, которые будут служить на основании заключенного контракта, официального подтверждения этой информации нет. Если осенью прошлого года правительство Ростовской области активно распространяло сведения о наборе добровольцев на СВО, то в этом году ситуация совсем иная: о массовом наборе кандидатов в контрактники не сообщается. О необходимости пополнить ряды военнослужащих по найму заявило только пограничное управление ФСБ России по Ростовской области. Как сообщили в ведомстве, причиной стало увеличение длины пограничного участка с Украиной.
В пресс-службе пограничного управления также рассказали, какие критерии предъявляются к кандидатам на службу по контракту. Главное — это гражданство Российской Федерации, образование, отличное здоровье и физподготовка. Обращаться необходимо непосредственно в региональное пограничное управление ФСБ России по адресу: г. Ростов-на-Дону, улица Сиверса, 20.
А вот добровольцев на СВО ждут в пункте отбора на военную службу по контракту по улице Оганова, 22. При отборе к ним будут применены требования, прописанные в мартовском приказе Минобороны РФ. Желающие вступить в добровольческие организации должны написать заявление, пройти тщательную медкомиссию и сдать нормативы по физподготовке. Потенциальный доброволец должен быть гражданином РФ, не находиться под следствием, иметь опыт срочной военной службы.
Слухи о том, что грядет очередная волна мобилизации, ходят в Ростове еще с осени прошлого года. Сразу же после того, как правительство региона объявило о выполнении обязательств и задач, поставленных Минобороны РФ по частичной мобилизации, заговорили о новом этапе кампании. Впрочем, информация так и осталась неподтвержденной.
В декабре 2022 года депутат Госдумы, ростовчанин Виктор Водолацкий опроверг слухи о новой волне мобилизации.
«Еще даже не все бойцы завершили курс обучения. Вопрос по мобилизации сейчас вообще не стоит. Нужно качественно и профессионально подготовить к боевым действиям 300 тысяч человек, которые были призваны. И этого достаточно», — подчеркнул он.
Весной 2023 года слухи о мобилизации усилились, так как в регионе начали активно предлагать добровольцам службу по контракту: соответствующие объявления появились на сайте службы занятости Ростовского региона, в телеграм-канале Ростовской администрации и на других ресурсах. Является ли данная мера выполнением разнарядки о наборе контрактников, спущенной из Кремля, или нет, — неизвестно.
Что касается нового этапа мобилизации, то на этот счет успокоить всех россиян решили в Генштабе Вооруженных сил РФ. Выступая на брифинге, представитель ведомства контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что мобилизации не будет.
«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — заявил начальник управления ГОМУ ГШ (Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ).
4 апреля в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс» в Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам стартовавшего в России весеннего призыва-2023.
Представитель правительства региона Игорь Короленко рассказал, что в конце 2022 года в России была проведена «цифровизация всех граждан призывного возраста», что позволило создать единую базу данных срочников. Такая электронная база удобна и тем, что позволит рассылать повестки в цифровом формате.
Однако такая мера только готовится к реализации. Пока же призывники Ростова-на-Дону получат в старом порядке бумажные извещения, об этом заявил военный комиссар региона Игорь Егоров.
Также на мероприятии подчеркнули, что закон о повышении призывного возраста сейчас находится на рассмотрении в Госдуме и еще не принят. Поэтому повестки все так же получат молодые люди от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Всего в ряды ВС РФ будет призвано около пяти тысяч человек, практически столько же было призвано в весеннюю кампанию 2022 года.
На пресс-конференции не прозвучали вопросы о том, отправят ли срочников на СВО. Однако этот вопрос поднимался во время проведения весенней и осенней кампаний 2022 года. Тогда высшее командование ВС РФ отмечало, что мероприятия призыва на срочную службу не связаны с проведением СВО, в связи с чем Генштабом ВС РФ инициирован запрет отправки призывников в районы ее проведения.
Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, 80 процентов призванных в армию дончан служат на территории Южного военного округа.