В Ростове компанию по ремонту дорог заподозрили в мошенничестве с контрактами

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Источник рассказал порталу «Блокнот. Ростов», что городской отдел полиции №2 возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ООО «Дорожно-Строительное Управление — ЮГ», подозреваемых в мошенничестве. Основанием для возбуждения дела стал некачественный ремонт дорожного полотна в переулке Силикатном на участке от улицы Разина до Некрасовской.
Подрядчик выиграл контракт на ремонт дороги два года назад, однако по итогу выполненных работ представители власти заметили, что параметры асфальтобетонного покрытия изменили, что позволило исполнителю не только сэкономить 66 тонн асфальтобетонной смеси, но и получить средства за выполненные работы в полном объеме. Ущерб оценили в сумму около 655,3 тысячи рублей.
Данные пока не получили подтверждения у официальных органов, а потому информация будет уточняться.
Ранее власти выделили на ремонт дороги из Ростова в Новошахтинск более 250 миллионов рублей.