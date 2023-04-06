В Ростове компанию по ремонту дорог заподозрили в мошенничестве с контрактами

Подрядчик выиграл контракт на ремонт дороги два года назад, однако по итогу выполненных работ представители власти заметили, что параметры асфальтобетонного покрытия изменили, что позволило исполнителю не только сэкономить 66 тонн асфальтобетонной смеси, но и получить средства за выполненные работы в полном объеме. Ущерб оценили в сумму около 655,3 тысячи рублей.