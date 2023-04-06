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В Ростове на месте авторынка «Фортуна» построят около 200 тысяч «квадратов» жилья

6 апреля 2023, 17:30
Фото: pxhere.com
В Ростове на месте авторынка «Фортуна» построят около 200 тысяч «квадратов» жилья
В Ростове объявили о планах по застройке территорий бывшего авторынка «Фортуна», об этом сообщил замминистра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев в ходе пресс-конференции в «Интерфакс-Юг».

Портал Donnews рассказал, что во время пресс-конференции Сергей Вифлянцев объявил, что в Ростове в ближайшее время начнут застройку нескольких крупных участков земли. При этом общий объем инвестиций в проекты составит более 100 миллиардов рублей.

Так, по его словам, на улице Таганрогской появится 22 МКД общей площадью 500 тысяч квадратных метров, объем инвестиций будет достигать 42 миллиардов рублей.

Кроме того, начнется строительство Левенцовки-2, где возведут 600 тысяч «квадратов», стоимость работ оценивают в 37 миллиардов рублей.

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Появятся дома и на левом берегу Дона, где инвестор планирует построить 12 многоквартирных домов за 22 миллиарда рублей рядом с «Ростов — Арена».

Самым маленьким проектом в списке станет застройка бывших территорий авторынка «Фортуна». Инвестор возведет семь многоэтажек с 200 тысячами квадратных метров жилья. Эти объекты появятся в границах улиц Ерёменко, Доватора, Малиновского и Зарядного.

Ранее власти рассказали, какие объекты социальной инфраструктуры собираются построить в квартале Нефтекачки Ростова.

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