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В Ростове отремонтируют еще шесть городских дорог

6 апреля 2023, 15:32
Фото: Telegram-канал сити-менеджер Алексея Логвиненко
В Ростове отремонтируют еще шесть городских дорог
В Ростове в этому году планирует отремонтировать дороги на 18 улицах, на шести из них уже ведутся работы, подробностями поделился глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В четверг, 6 апреля, сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что благодаря благоприятной погоде дорожные службы приступили к ремонту дорог, включенных в план нацпроекта «БКД».

В настоящий момент работы идут на шести объектах — дороге по улице Плиева (8% готовности), Вятской в границах улиц Орской и Панфиловцев (готовность — 10%), а также Объездной дороге в границах Днепропетровской и рынка «Алмаз», Вятской, Георгиевской и Кооперативной, которые находятся на разных этапах строительной готовности.

В Ростове компанию по ремонту дорог заподозрили в мошенничестве с контрактами
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Работы по некоторым объектам закончат раньше срока контракта, кроме того, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» власти планируют отремонтировать дороги на 18 улицах. Общая протяженность автодорог, нуждающихся в ремонте, составляет 20 километров.

Ранее одну из ростовских компаний заподозрили в мошенничестве при ремонте городских дорогах в рамках муниципальных контрактов.

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