Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В четверг, 6 апреля, сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что благодаря благоприятной погоде дорожные службы приступили к ремонту дорог, включенных в план нацпроекта «БКД».
В настоящий момент работы идут на шести объектах — дороге по улице Плиева (8% готовности), Вятской в границах улиц Орской и Панфиловцев (готовность — 10%), а также Объездной дороге в границах Днепропетровской и рынка «Алмаз», Вятской, Георгиевской и Кооперативной, которые находятся на разных этапах строительной готовности.
Работы по некоторым объектам закончат раньше срока контракта, кроме того, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» власти планируют отремонтировать дороги на 18 улицах. Общая протяженность автодорог, нуждающихся в ремонте, составляет 20 километров.
Ранее одну из ростовских компаний заподозрили в мошенничестве при ремонте городских дорогах в рамках муниципальных контрактов.