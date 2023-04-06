В настоящий момент работы идут на шести объектах — дороге по улице Плиева (8% готовности), Вятской в границах улиц Орской и Панфиловцев (готовность — 10%), а также Объездной дороге в границах Днепропетровской и рынка «Алмаз», Вятской, Георгиевской и Кооперативной, которые находятся на разных этапах строительной готовности.