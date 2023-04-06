Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
В ведомстве рассказали, что недавно провели совещание по вопросу создания Центрального областного автовокзала, который должен открыться на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова.
Сейчас специалисты компании-проектировщика, власти города и инвесторы заняты разработкой схем движения, в том числе разработкой вариантов заезда некоторых маршрутов общественного транспорта на территорию автовокзала. Для этого потребуется предусмотреть и места стоянки автобусов.
Теперь представители власти, сотрудники ГИБДД и департамента автодорог Ростова планируют провести совместный выезд на территорию для исследования трафика и определения оптимальных маршрутов.
«Необходима четкая координация действий всех структур, задействованных в создании нового автовокзала. При реализации столь масштабного проекта все работы должны вестись комплексно», — добавил в заключение замминистра транспорта Дмитрий Беликов.
Ранее в Ростове поделились планами строительства шестиполосной дороги к старому аэропорту.