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В Ростове в маршруты автобусов включат остановку на Центральном областном автовокзале

6 апреля 2023, 18:08
Фото: ar.rostov-gorod.ru
В Ростове в маршруты автобусов включат остановку на Центральном областном автовокзале
В Ростове в маршруты общественного транспорта собираются включить остановку в Центральном областном автовокзале в здании старого аэропорта, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

В ведомстве рассказали, что недавно провели совещание по вопросу создания Центрального областного автовокзала, который должен открыться на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова.

Сейчас специалисты компании-проектировщика, власти города и инвесторы заняты разработкой схем движения, в том числе разработкой вариантов заезда некоторых маршрутов общественного транспорта на территорию автовокзала. Для этого потребуется предусмотреть и места стоянки автобусов.

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Теперь представители власти, сотрудники ГИБДД и департамента автодорог Ростова планируют провести совместный выезд на территорию для исследования трафика и определения оптимальных маршрутов.

«Необходима четкая координация действий всех структур, задействованных в создании нового автовокзала. При реализации столь масштабного проекта все работы должны вестись комплексно», — добавил в заключение замминистра транспорта Дмитрий Беликов.

Ранее в Ростове поделились планами строительства шестиполосной дороги к старому аэропорту.

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