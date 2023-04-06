Сейчас специалисты компании-проектировщика, власти города и инвесторы заняты разработкой схем движения, в том числе разработкой вариантов заезда некоторых маршрутов общественного транспорта на территорию автовокзала. Для этого потребуется предусмотреть и места стоянки автобусов.