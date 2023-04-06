В четверг, 6 апреля, от автомобилистов, проезжающих по трассе М-4 «Дон» в Каменском районе в направлении Ростова стали появляться сообщения о затруднении дорожного движения. В настоящий момент пробка растянулась на 7,5 километра от 924-го километра М-4 по мосту через Северский донец до 931-го километра. Причиной затруднения проезда стало ограничение движение из-за дорожных работ, вызвавшем 10-балльную пробку по трассе в направлении Ростова.