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В Ростовской области 6 апреля на М-4 «Дон» вновь возникла многокилометровая пробка

6 апреля 2023, 16:56
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на М-4 «Дон» вновь возникла многокилометровая пробка
В четверг, 6 апреля, на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе возникла пробка протяженностью 7,5 километра, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

В четверг, 6 апреля, от автомобилистов, проезжающих по трассе М-4 «Дон» в Каменском районе в направлении Ростова стали появляться сообщения о затруднении дорожного движения. В настоящий момент пробка растянулась на 7,5 километра от 924-го километра М-4 по мосту через Северский донец до 931-го километра. Причиной затруднения проезда стало ограничение движение из-за дорожных работ, вызвавшем 10-балльную пробку по трассе в направлении Ростова.

Фото: Яндекс. карты

Согласно навигатору, этот участок напрямую можно проехать за один час и 15 минут, а объезд пробки через Старую Станицу с крюком 14,4 километра займет всего 30 минут.

Водителям рекомендуется правильно рассчитывать время и выбирать альтернативные пути проезда, чтобы не застрять в пробке на час или два.

Ранее дорожники сообщили, что откроют движение по мосту через Северский Донец на майские праздники.

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