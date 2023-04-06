Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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Updated Сегодня, 16:58
В четверг, 6 апреля, от автомобилистов, проезжающих по трассе М-4 «Дон» в Каменском районе в направлении Ростова стали появляться сообщения о затруднении дорожного движения. В настоящий момент пробка растянулась на 7,5 километра от 924-го километра М-4 по мосту через Северский донец до 931-го километра. Причиной затруднения проезда стало ограничение движение из-за дорожных работ, вызвавшем 10-балльную пробку по трассе в направлении Ростова.
Согласно навигатору, этот участок напрямую можно проехать за один час и 15 минут, а объезд пробки через Старую Станицу с крюком 14,4 километра займет всего 30 минут.
Водителям рекомендуется правильно рассчитывать время и выбирать альтернативные пути проезда, чтобы не застрять в пробке на час или два.
Ранее дорожники сообщили, что откроют движение по мосту через Северский Донец на майские праздники.