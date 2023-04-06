Напомним, в марте губернатор Василий Голубев объявил, что на левом берегу Дона построят два района, рассчитанные на 30 тысяч жителей. И самым значимым вопросом остается обеспеченность этих районов социальными объектами, поскольку перегруженные ростовские школы не имеют ресурса для приема дополнительных детей.