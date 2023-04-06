Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Источник рассказал порталу 161.py, что уже на ближайшем заседании Гордума собирается рассмотреть вопросы, связанные с масштабным строительством жилых районов на левом берегу Дона и трассы «Западная хорда», под которую предстоит вырубить около 870 деревьев.
Источник уточнил, что ДАиГ уже принял собранные возражения к заключению по ПЗЗ.
«10 апреля должно быть заседание думской комиссии по строительству, 18-го — депутатские слушания, и 25-го — принятие решения думой по внесению изменений в правила землепользования», — цитирует собеседника издание.
Напомним, в марте губернатор Василий Голубев объявил, что на левом берегу Дона построят два района, рассчитанные на 30 тысяч жителей. И самым значимым вопросом остается обеспеченность этих районов социальными объектами, поскольку перегруженные ростовские школы не имеют ресурса для приема дополнительных детей.
В настоящий момент замминистра строительства Сергей Вифлянцев утверждает, что ведомство не знает ничего о планах по застройке, пока не будут готовы проектные документы.
«По этим участкам я бы вперед не забегал. Надо понимать планы инвесторов», — рассказал Вифлянцев журналистам.