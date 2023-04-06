rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Изображение материала

Власти Ростова обсудят застройку левого берега Дона и вырубку Кумженской рощи

6 апреля 2023, 15:25
Фото: Rost.galis/cc0/wikimedia.org
Власти Ростова обсудят застройку левого берега Дона и вырубку Кумженской рощи
Гордума вынесет на обсуждение на ближайшем заседании вопросы застройки левого берега Дона и вырубки деревьев на территории Кумженской рощи, об этом сообщили городские СМИ.

Источник рассказал порталу 161.py, что уже на ближайшем заседании Гордума собирается рассмотреть вопросы, связанные с масштабным строительством жилых районов на левом берегу Дона и трассы «Западная хорда», под которую предстоит вырубить около 870 деревьев.

Источник уточнил, что ДАиГ уже принял собранные возражения к заключению по ПЗЗ.

«10 апреля должно быть заседание думской комиссии по строительству, 18-го — депутатские слушания, и 25-го — принятие решения думой по внесению изменений в правила землепользования», — цитирует собеседника издание.

Эксперт заявил, что высотная застройка Ростова привлекла в город новые виды птиц
Узнать подробнее

Напомним, в марте губернатор Василий Голубев объявил, что на левом берегу Дона построят два района, рассчитанные на 30 тысяч жителей. И самым значимым вопросом остается обеспеченность этих районов социальными объектами, поскольку перегруженные ростовские школы не имеют ресурса для приема дополнительных детей.

В настоящий момент замминистра строительства Сергей Вифлянцев утверждает, что ведомство не знает ничего о планах по застройке, пока не будут готовы проектные документы.

«По этим участкам я бы вперед не забегал. Надо понимать планы инвесторов», — рассказал Вифлянцев журналистам.

Читайте также:
В Ростове на строительство Северного радиуса выделили около 3,8 млрд рублейВ Ростове под строительство Западной хорды вырубят около 870 деревьев«Со старым не получилось»: горожане прокомментировали строительство «Нового Ростова»
#Надежда Пустяк#Жилая застройка#Застройка Ростова#Застройка жилья#Застройка Ростова-на-Дону#Застройка левого берега Дона в Ростове#Жилищное строительство#Строительство дорог#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Вырубка Кумженской рощи#Строительство Западной хорды#Застройка левого берега Дона
Подпишитесь
На Дону меняют судей, пока в Ростове ищут виноватых в нехватке школ и детсадов
Сегодня, 15:31
Эколог Лебедев высказался об отравлении краснокнижных лебедей в заповеднике Ростова
Сегодня, 15:17
Фонд капремонта обвинили в порче аутентичных ворот доходного дома Крылова в Ростове
Сегодня, 12:43
«Эффект накопленной усталости»: что происходит в Ростовском судебном корпусе
Сегодня, 14:22
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03