Во время обсуждений ростовчанам представят план застройки квартала Нефтекачка, где помимо ЖК со стоянками должно появиться несколько объектов социальной инфраструктуры. В их числе ДАиГ упоминает три детских сада, общеобразовательную школу, поликлинику, ФОК, дом культуры, а также строительство капитального здания для религиозных обрядов. Какой конфессии будет принадлежать постройка в документах не уточнили.