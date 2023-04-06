Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В четверг, 6 апреля, ДАиГ Ростова-на-Дону объявил о начале общественных обсуждений, посвященных планировке территории в границах переулков Элеваторного, Нефтяного и улицы Таганрогской.
Во время обсуждений ростовчанам представят план застройки квартала Нефтекачка, где помимо ЖК со стоянками должно появиться несколько объектов социальной инфраструктуры. В их числе ДАиГ упоминает три детских сада, общеобразовательную школу, поликлинику, ФОК, дом культуры, а также строительство капитального здания для религиозных обрядов. Какой конфессии будет принадлежать постройка в документах не уточнили.
Более подробную информацию заинтересованные лица могут узнать, приняв участие в обсуждениях или запросив ее по телефону 8(863)240-92-82.
Замечания и предложения по проектам власти будут принимать до 13 апреля.
Ранее губернатор Голубев обвинил застройщиков в острой нехватке школ в отдаленных районах Ростова.