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Власти Ростова рассказали, какие социальные объекты построят на Западном

6 апреля 2023, 13:32
Фото: 1MI
Власти Ростова рассказали, какие социальные объекты построят на Западном
Власти Ростова поделились планами строительства трех детских садов, школы, поликлиники и дома культуры в квартале Нефтекачки, информация об этом появилась на портале «Активный ростовчанин».

В четверг, 6 апреля, ДАиГ Ростова-на-Дону объявил о начале общественных обсуждений, посвященных планировке территории в границах переулков Элеваторного, Нефтяного и улицы Таганрогской.

Во время обсуждений ростовчанам представят план застройки квартала Нефтекачка, где помимо ЖК со стоянками должно появиться несколько объектов социальной инфраструктуры. В их числе ДАиГ упоминает три детских сада, общеобразовательную школу, поликлинику, ФОК, дом культуры, а также строительство капитального здания для религиозных обрядов. Какой конфессии будет принадлежать постройка в документах не уточнили.

Во время обсуждений ростовчанам представят план застройки квартала НефтекачкаВо время обсуждений ростовчанам представят план застройки квартала Нефтекачка
Во время обсуждений ростовчанам представят план застройки квартала Нефтекачка
Фото: ar.rostov-gorod.ru
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Более подробную информацию заинтересованные лица могут узнать, приняв участие в обсуждениях или запросив ее по телефону 8(863)240-92-82.

Замечания и предложения по проектам власти будут принимать до 13 апреля.

Ранее губернатор Голубев обвинил застройщиков в острой нехватке школ в отдаленных районах Ростова.

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