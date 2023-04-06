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Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Врачи из Петербурга начали выхаживать младенца весом 320 граммов

6 апреля 2023, 15:39
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», врачи Первой детской больницы начали выхаживать младенца, чей вес при рождении составил всего 320 граммов. Ребенок стал первым выжившим новорожденным с таким низким весом.

Рождение мальчика состоялось два месяца назад, и с тех пор он находится в реанимационном кувезе, где созданы оптимальные условия для его роста и развития. За это время младенец удалось вырасти до 900 граммов, пишет 360tv.ru.

Врачи продолжают работать над тем, чтобы малыш смог дышать самостоятельно и был переведен на следующий этап выхаживания. Как отметила реаниматолог Мария Старкова, сейчас малыш постепенно приводится к такому состоянию, когда он сможет дышать самостоятельно, и не будет требоваться нашей помощи.

#Общество
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