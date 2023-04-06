Врачи из Петербурга начали выхаживать младенца весом 320 граммов

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Рождение мальчика состоялось два месяца назад, и с тех пор он находится в реанимационном кувезе, где созданы оптимальные условия для его роста и развития. За это время младенец удалось вырасти до 900 граммов, пишет 360tv.ru.
Врачи продолжают работать над тем, чтобы малыш смог дышать самостоятельно и был переведен на следующий этап выхаживания. Как отметила реаниматолог Мария Старкова, сейчас малыш постепенно приводится к такому состоянию, когда он сможет дышать самостоятельно, и не будет требоваться нашей помощи.