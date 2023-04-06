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Замглавы администрации Каменска-Шахтинского осудили на 2 года за мошенничество

6 апреля 2023, 15:59
Фото: old-kamray.donland.ru
Замглавы администрации Каменска-Шахтинского осудили на 2 года за мошенничество
Замглавы администрации Каменска-Шахтинского Сергея Сухарева осудили на два года колонии из-за получения выплат по инвалидности, которой у него не было, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что на базе материалов, собранных силовиками, вынесли приговор первому замглавы администрации Каменска-Шахтинского Сергею Сухареву.

Оперативники выяснили, что с конца мая 2015 до 10 марта 2022 года Сухарев получал пособие по инвалидности благодаря фиктивной справке, выданной Бюро №30 ФКУ «ГБЭ МСЭ по Ростовской области».

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Благодаря этому чиновник за почти семь лет получил из бюджета более 800 тысяч рублей. Осенью 2021 года в отношении Сухарева завели уголовное дело о мошенничестве с выплатами, и вот Каменский районный суд признал чиновника виновным в мошенничестве и осудил его на два года колонии общего режима

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее жительница Ростовской области шесть лет притворялась инвалидом ради получения миллиона рублей.

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