Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В ведомстве рассказали, что на базе материалов, собранных силовиками, вынесли приговор первому замглавы администрации Каменска-Шахтинского Сергею Сухареву.
Оперативники выяснили, что с конца мая 2015 до 10 марта 2022 года Сухарев получал пособие по инвалидности благодаря фиктивной справке, выданной Бюро №30 ФКУ «ГБЭ МСЭ по Ростовской области».
Благодаря этому чиновник за почти семь лет получил из бюджета более 800 тысяч рублей. Осенью 2021 года в отношении Сухарева завели уголовное дело о мошенничестве с выплатами, и вот Каменский районный суд признал чиновника виновным в мошенничестве и осудил его на два года колонии общего режима
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее жительница Ростовской области шесть лет притворялась инвалидом ради получения миллиона рублей.