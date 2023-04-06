Благодаря этому чиновник за почти семь лет получил из бюджета более 800 тысяч рублей. Осенью 2021 года в отношении Сухарева завели уголовное дело о мошенничестве с выплатами, и вот Каменский районный суд признал чиновника виновным в мошенничестве и осудил его на два года колонии общего режима