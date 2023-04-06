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Житель Ростова Александр Попов погиб в зоне спецоперации в марте

6 апреля 2023, 10:43
Фото: rоstоv161.net
Житель Ростова Александр Попов погиб в зоне спецоперации в марте
43-летний житель Ростова Александр Попов погиб в зоне СВО, пишут СМИ.

В зоне спецоперации погиб 43-летний житель Ростова-на-Дону Александр Попов. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу. Военнослужащего не стало в марте, однако весть о его гибели дошла только сейчас.

Известно, что Попов родился в ЛНР. Однако долгое время жил и работал в Ростове. С начала спецоперации он вернулся на Донбасс. Был ли он добровольцев или служил по контракту, пока не ясно.

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Ростов.ру пишет, что погибшего бойца, вероятно, представят к награде.

Официально о смерти Попова министерство обороны России не сообщало.

Ранее танкист Степан Захаров из Ростова погиб в боях под Марьинкой.

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