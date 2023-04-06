Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В зоне спецоперации погиб 43-летний житель Ростова-на-Дону Александр Попов. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу. Военнослужащего не стало в марте, однако весть о его гибели дошла только сейчас.
Известно, что Попов родился в ЛНР. Однако долгое время жил и работал в Ростове. С начала спецоперации он вернулся на Донбасс. Был ли он добровольцев или служил по контракту, пока не ясно.
Ростов.ру пишет, что погибшего бойца, вероятно, представят к награде.
Официально о смерти Попова министерство обороны России не сообщало.
Ранее танкист Степан Захаров из Ростова погиб в боях под Марьинкой.