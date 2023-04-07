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Банк ДОМ.РФ назвал тройку городов - лидеров по повторной ипотеке

7 апреля 2023, 13:23
Фото: Банк Дом.РФ
Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург вошли в тройку лидеров по количеству повторных ипотечных сделок, оформленных в Банке ДОМ.РФ.

В десятку также вошли  Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Самара и Уфа. С начала 2022 года более тысячи жителей этих городов заключили по две сделки по ипотеке или даже больше. Это 2200 кредитов на сумму 8 миллиардов рублей.

Чаще всего (примерно 50%) второй жилищный кредит берут в рамках «Семейной ипотеки». По программе на приобретение строящегося жилья было выдано 22% кредитов, а по «Льготной ипотеке в новостройках» - 17%. Доля программы на рынке вторичного жилья составила 8%, а ипотеки для IT-специалистов – 3,5%. Программой господдержки «Дальневосточная ипотека» воспользовалось 1,5% клиентов.

Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил увеличение спроса на повторные ипотечные займы в течение последних нескольких лет. В качестве причины представитель банка назвал рост доступности ипотечного кредитования и внедрение программ господдержки, направленных на помощь россиянам при решении жилищных вопросов. Для банка это еще и показатель того, что клиентов устраивают условия кредитования и сервисы банка.

Аналитики Банка ДОМ.РФ пришли к выводу, что клиенты оформляют повторную ипотеку в целях расширения жилплощади или покупки жилья для детей. Некоторые берут кредит, чтобы приобрести квартиру и сдавать ее в аренду.

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