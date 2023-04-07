Банк ДОМ.РФ назвал тройку городов - лидеров по повторной ипотеке

В десятку также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Самара и Уфа. С начала 2022 года более тысячи жителей этих городов заключили по две сделки по ипотеке или даже больше. Это 2200 кредитов на сумму 8 миллиардов рублей.