Банк ДОМ.РФ назвал тройку городов - лидеров по повторной ипотеке

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В десятку также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Самара и Уфа. С начала 2022 года более тысячи жителей этих городов заключили по две сделки по ипотеке или даже больше. Это 2200 кредитов на сумму 8 миллиардов рублей.
Чаще всего (примерно 50%) второй жилищный кредит берут в рамках «Семейной ипотеки». По программе на приобретение строящегося жилья было выдано 22% кредитов, а по «Льготной ипотеке в новостройках» - 17%. Доля программы на рынке вторичного жилья составила 8%, а ипотеки для IT-специалистов – 3,5%. Программой господдержки «Дальневосточная ипотека» воспользовалось 1,5% клиентов.
Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил увеличение спроса на повторные ипотечные займы в течение последних нескольких лет. В качестве причины представитель банка назвал рост доступности ипотечного кредитования и внедрение программ господдержки, направленных на помощь россиянам при решении жилищных вопросов. Для банка это еще и показатель того, что клиентов устраивают условия кредитования и сервисы банка.
Аналитики Банка ДОМ.РФ пришли к выводу, что клиенты оформляют повторную ипотеку в целях расширения жилплощади или покупки жилья для детей. Некоторые берут кредит, чтобы приобрести квартиру и сдавать ее в аренду.