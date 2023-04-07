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Бастрыкин взял на контроль дело о сливе данных пациента Донского инфекционного центра

7 апреля 2023, 11:38
Фото: pxhere.com
Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сливе данных онкобольного дончанина сотрудникам сферы ритуальных услуг
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сливе данных онкобольного дончанина сотрудникам сферы ритуальных услуг, об этом сообщили в пресс-службе информационного центра СК России.

Напомним, в конце марта следователи получили обращение от дончанки, которая заподозрила Донской инфекционный центр в сливе данных о гибели ее отца сотрудникам сферы ритуальных услуг.

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В среду, 5 апреля, председатель СК России Бастрыкин поручил представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки обстоятельств смерти онкобольного дончанина.

Напомним, ранее жительница Ростовской области сообщила, что ее отец погиб в результате ненадлежащей медпомощи, поделившись предположением, что конфиденциальные данные о гибели ее родственника попали в агентство ритуальных услуг. Причиной этого стали настойчивые звонки агентов, предлагающих свою помощь в проведении похорон дончанина.

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