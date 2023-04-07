Бастрыкин взял на контроль дело о сливе данных пациента Донского инфекционного центра

Напомним, ранее жительница Ростовской области сообщила, что ее отец погиб в результате ненадлежащей медпомощи, поделившись предположением, что конфиденциальные данные о гибели ее родственника попали в агентство ритуальных услуг. Причиной этого стали настойчивые звонки агентов, предлагающих свою помощь в проведении похорон дончанина.