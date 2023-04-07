Бастрыкин взял на контроль дело о сливе данных пациента Донского инфекционного центра

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Напомним, в конце марта следователи получили обращение от дончанки, которая заподозрила Донской инфекционный центр в сливе данных о гибели ее отца сотрудникам сферы ритуальных услуг.
В среду, 5 апреля, председатель СК России Бастрыкин поручил представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки обстоятельств смерти онкобольного дончанина.
Напомним, ранее жительница Ростовской области сообщила, что ее отец погиб в результате ненадлежащей медпомощи, поделившись предположением, что конфиденциальные данные о гибели ее родственника попали в агентство ритуальных услуг. Причиной этого стали настойчивые звонки агентов, предлагающих свою помощь в проведении похорон дончанина.