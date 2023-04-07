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Бойкотировали заседание: почему не выбрали и. о. сити-менеджера Каменска-Шахтинского

7 апреля 2023, 12:46
Фото: vk.com/kamensk_sh61
Бойкотировали заседание: почему не выбрали и. о. сити-менеджера Каменска-Шахтинского

Каменск-Шахтинский остался без главы администрации в апреле

В Каменске-Шахтинском не смогли выбрать исполняющего обязанности главы администрации города, сообщают СМИ.

По информации издания «Каменск24», сити-менеджер Владимир Шевченко сейчас находится на больничном, а первого замглавы осудили на два года. В результате провели экстренное заседание городской Думы для назначения исполняющего обязанности.

«Предложили на этот пост заместителей главы Романа Кравцова и Елену Рудаеву, но первый взял самоотвод. Тогда некоторые депутаты возмутились, что у них теперь нет выбора», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что представители двух партий бойкотировали заседание и ушли. В результате на встрече так и не смогли определиться, кто займет этот пост.

Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля.

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