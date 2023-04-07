Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По информации издания «Каменск24», сити-менеджер Владимир Шевченко сейчас находится на больничном, а первого замглавы осудили на два года. В результате провели экстренное заседание городской Думы для назначения исполняющего обязанности.
«Предложили на этот пост заместителей главы Романа Кравцова и Елену Рудаеву, но первый взял самоотвод. Тогда некоторые депутаты возмутились, что у них теперь нет выбора», — сказано в сообщении.
Отмечается, что представители двух партий бойкотировали заседание и ушли. В результате на встрече так и не смогли определиться, кто займет этот пост.
Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля.