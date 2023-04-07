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Буцаев: У мусоропроводов в новостройках уже есть хорошая альтернатива

7 апреля 2023, 10:11
Российский экологический оператор поддерживает идею о возможности застройщиков отказаться от строительства мусоропроводов в многоэтажках ещё на этапе проектирования. Эксперты считают, что площадки с контейнерами для сбора мусора, в том числе раздельного, будут эффективнее мусоропроводов.

В РЭО отметили, что замена мусоропровода на альтернативные варианты улучшит санитарные условия в подъездах и поможет быстрее перейти к раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов, пишет 56orb.ru.

Сообщается, что данная мера относится к внесению изменений в строительные нормы и правила. Она проходит отдельным пунктом в дорожной карте по введению раздельного накопления и сбора ТКО.

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, сегодня в России действует свыше 960 000 современных контейнерных площадок для сбора мусора. В Москве уже строятся ЖК с вакуумной системой удаления отходов. Это замкнутая система, исключающая нанесение вреда природе и появление неприятных запахов.

Что касается мусоропроводов, то ими комплектуются уже не все многоэтажные дома. Они повышают риск возникновения пожаров, увеличивают антисанитарию. Кроме этого, за мусоропровод жильцам приходится платить. Часто в домах, оборудованных мусоропроводами, их просто заваривают.



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