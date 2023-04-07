Буцаев: У мусоропроводов в новостройках уже есть хорошая альтернатива

Что касается мусоропроводов, то ими комплектуются уже не все многоэтажные дома. Они повышают риск возникновения пожаров, увеличивают антисанитарию. Кроме этого, за мусоропровод жильцам приходится платить. Часто в домах, оборудованных мусоропроводами, их просто заваривают.