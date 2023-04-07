Ранее СМИ писали об обысках у председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой. Издания сообщили, что у последней якобы нашли 200 миллионов рублей наличными. Однако официальной информации по поводу этой ситуации не появлялось, она уточняется.