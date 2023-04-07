Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Ранее СМИ писали об обысках у председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой. Издания сообщили, что у последней якобы нашли 200 миллионов рублей наличными. Однако официальной информации по поводу этой ситуации не появлялось, она уточняется.
RostovGazeta сделала специальный материал и раскрыла доходы представителей областного суда. Ростовчане в соцсетях заявили, что не удивлены суммам, которые имеют судьи.
«Чему удивляться то?», — пишут местные жители.
«Проведите ремонт дорог на эти 200 миллионов», — предложили ростовчане.
«Чтобы заработать 200 миллионов рублей, мне потребуется работать 450 лет и цель будет достигнута», — посчитала местная жительница.
«А сколько не нашли? Тайна умалчивает…», — говорится в комментариях.