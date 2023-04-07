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«Чему удивляться то?»: ростовчане высказались о заработках судей

7 апреля 2023, 09:32
Фото: Неизвестный автор/cc0/wikimedia.org
«Чему удивляться то?»: ростовчане высказались о заработках судей

Ростовчан не удивили заработки судей, оказавшихся в центре скандала

Жители Ростова-на-Дону обсуждают заработки судей в Ростове-на-Дону, которые оказались в центре скандала.

Ранее СМИ писали об обысках у председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой. Издания сообщили, что у последней якобы нашли 200 миллионов рублей наличными. Однако официальной информации по поводу этой ситуации не появлялось, она уточняется.

RostovGazeta сделала специальный материал и раскрыла доходы представителей областного суда. Ростовчане в соцсетях заявили, что не удивлены суммам, которые имеют судьи.

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«Чему удивляться то?», — пишут местные жители.

«Проведите ремонт дорог на эти 200 миллионов», — предложили ростовчане.

«Чтобы заработать 200 миллионов рублей, мне потребуется работать 450 лет и цель будет достигнута», — посчитала местная жительница.

«А сколько не нашли? Тайна умалчивает…», — говорится в комментариях.

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