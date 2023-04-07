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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

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Четыре пассажира маршрутки пострадали в результате ДТП в центре Ростова 7 апреля

7 апреля 2023, 16:05
Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону
Маршрутка и легковое авто столкнулись в центре Ростова 7 апреля
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на Буденновском проспекте, сообщили в УГОЧС Ростова-на-Дону.

В Ростове на пересечении Буденновского проспекта и улицы Черепахина столкнулись маршрутка №21 и Lada. Водитель легкового авто не справился с управлением при развороте через две сплошные.

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Удар транспортных средств был настолько сильным, что от их капоты превратились в груду металла. Травмы получили водитель Lada, его пассажир и двое пассажиров маршрутки. Помощь им оказывали спасатели и медики.

Ранее пятилетний мальчик погиб в аварии в Ростовской области.

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