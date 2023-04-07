Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
В Ростове на пересечении Буденновского проспекта и улицы Черепахина столкнулись маршрутка №21 и Lada. Водитель легкового авто не справился с управлением при развороте через две сплошные.
Удар транспортных средств был настолько сильным, что от их капоты превратились в груду металла. Травмы получили водитель Lada, его пассажир и двое пассажиров маршрутки. Помощь им оказывали спасатели и медики.
Ранее пятилетний мальчик погиб в аварии в Ростовской области.