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Что известно о скандальном «деле судей» в Ростове-на-Дону

7 апреля 2023, 14:04
Фото: 1MI
Что известно о скандальном «деле судей» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, фигурантом уголовных дел стали представители областного суда, а начавшийся скандал только набирает обороты. Что известно о «деле судей», в материале RostovGazeta.

В чем заподозрили судей в Ростове

В начале апреля СМИ стали писать о проведенных обысках у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и задержании начальника управления судебного департамента Андрея Рощевского. После этого появилась неподтвержденная информация, что Золотарева подала в отставку и ее якобы посадили под домашний арест.

В начале апреля СМИ стали писать о проведенных обысках у заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны ЮровойВ начале апреля СМИ стали писать о проведенных обысках у заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой
В начале апреля СМИ стали писать о проведенных обысках у заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой

В дальнейшем издания заявили, что обыски у судей продолжились, а число подозреваемых увеличилось до 32 судей и чиновников. Говорилось об оперативных мероприятиях в нескольких судах города.

Никакой официальной информации об этом скандале не появлялось, но у СМИ есть версия, что это может быть связано с коррупционной схемой по вынесению «нужных решений». Сейчас эти сведения уточняются.

Что происходит с участниками судебного скандала

Издания сообщили, что Высшая квалификационная коллегия судей приняли отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. А исполнять обязанности будет зампред облсуда Фарида Калюжина, что подтвердили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе суда.

Издания сообщили, что Высшая квалификационная коллегия судей приняли отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.Издания сообщили, что Высшая квалификационная коллегия судей приняли отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.
Издания сообщили, что Высшая квалификационная коллегия судей приняли отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.
Фото: zsro.ru
Политолог Абросимов рассказал, из-за чего начались обыски в домах у судей Ростова
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ТАСС пишет, что Рощевскому грозит до 12 лет колонии в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Сейчас, по данным издания, он находится под арестом, эта мера пресечения продлится два месяца.

Сколько зарабатывают судьи в Ростове

Ежегодный доход Золотаревой составляет около пяти миллионов рублей, что отражено в ее декларациях. В 2021 году она указывала в собственности квартиру и гараж.

Рощевский 2021 году заработал 1,5 миллиона рублей, а из имущества у него оказались машина BMW X3 и квартира на 117 квадратных метров в долевой собственности вместе с супругой.

Расширенный материал о том, какие доходы у судей в Ростове, читайте по ссылке.

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