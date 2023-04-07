Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В начале апреля СМИ стали писать о проведенных обысках у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и задержании начальника управления судебного департамента Андрея Рощевского. После этого появилась неподтвержденная информация, что Золотарева подала в отставку и ее якобы посадили под домашний арест.
В дальнейшем издания заявили, что обыски у судей продолжились, а число подозреваемых увеличилось до 32 судей и чиновников. Говорилось об оперативных мероприятиях в нескольких судах города.
Никакой официальной информации об этом скандале не появлялось, но у СМИ есть версия, что это может быть связано с коррупционной схемой по вынесению «нужных решений». Сейчас эти сведения уточняются.
Издания сообщили, что Высшая квалификационная коллегия судей приняли отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. А исполнять обязанности будет зампред облсуда Фарида Калюжина, что подтвердили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе суда.
ТАСС пишет, что Рощевскому грозит до 12 лет колонии в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Сейчас, по данным издания, он находится под арестом, эта мера пресечения продлится два месяца.
Ежегодный доход Золотаревой составляет около пяти миллионов рублей, что отражено в ее декларациях. В 2021 году она указывала в собственности квартиру и гараж.
Рощевский 2021 году заработал 1,5 миллиона рублей, а из имущества у него оказались машина BMW X3 и квартира на 117 квадратных метров в долевой собственности вместе с супругой.
Расширенный материал о том, какие доходы у судей в Ростове, читайте по ссылке.