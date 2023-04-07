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Депутат Госдумы от Ростовской области рассказал, как не допустить «молочный кризис»

7 апреля 2023, 13:53
Фото: unsplash.com
Депутат Госдумы от Ростовской области рассказал, как не допустить «молочный кризис»
Производители молока в Ростовской области работают в условиях низкой рентабельности. К ним привела общая финансовая политика, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Евгений Бессонов.

Напомним, что низкие закупочные цены на молоко вызвали многочисленные жалобы донских фермеров. Сельские труженики сокрушаются, что нерентабельность молочного животноводства вынуждает их пустить под нож поголовье дойных коров. А это может привести к наступлению «молочного кризиса».

«Принимаются финансовые решения о введении пошлин, помощи сельскому хозяйству, об ограничениях торговой надбавки. Но введение пошлины — это не рыночный механизм, а механизм вмешательства в рынок. Он происходит таким образом, чтобы вместо обеспечения доходом производителей, прибыль перетекала в банковскую сферу», — отмечает Евгений Бессонов.

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Депутат подчеркивает, что в 2020 году банки получили прибыль в размере 1,6 триллиона рублей. В 2021 году — 2,3 триллиона рублей.

«А крестьяне работают на грани выживания. В результате, к нам завозится дешевое пальмовое масло, поскольку производить качественное молоко становится невыгодно», — разъясняет депутат.

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Собеседник делится мнением, что уже сегодня ситуация в личных подсобных хозяйствах такова, что коров можно заносить в Красную книгу.

С этим вопросом Бессонов направил обращения в Минсельхоз и Минфин РФ.

«Своим обращением я требую пересмотреть отношение ко всем производителям молока, от которых зависят вопросы национальной безопасности нашей страны», — резюмирует спикер.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие молочные продукты могут представлять опасность для ростовчан. 

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