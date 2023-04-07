Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Напомним, что низкие закупочные цены на молоко вызвали многочисленные жалобы донских фермеров. Сельские труженики сокрушаются, что нерентабельность молочного животноводства вынуждает их пустить под нож поголовье дойных коров. А это может привести к наступлению «молочного кризиса».
«Принимаются финансовые решения о введении пошлин, помощи сельскому хозяйству, об ограничениях торговой надбавки. Но введение пошлины — это не рыночный механизм, а механизм вмешательства в рынок. Он происходит таким образом, чтобы вместо обеспечения доходом производителей, прибыль перетекала в банковскую сферу», — отмечает Евгений Бессонов.
Депутат подчеркивает, что в 2020 году банки получили прибыль в размере 1,6 триллиона рублей. В 2021 году — 2,3 триллиона рублей.
«А крестьяне работают на грани выживания. В результате, к нам завозится дешевое пальмовое масло, поскольку производить качественное молоко становится невыгодно», — разъясняет депутат.
Собеседник делится мнением, что уже сегодня ситуация в личных подсобных хозяйствах такова, что коров можно заносить в Красную книгу.
С этим вопросом Бессонов направил обращения в Минсельхоз и Минфин РФ.
«Своим обращением я требую пересмотреть отношение ко всем производителям молока, от которых зависят вопросы национальной безопасности нашей страны», — резюмирует спикер.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие молочные продукты могут представлять опасность для ростовчан.