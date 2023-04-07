Напомним, что низкие закупочные цены на молоко вызвали многочисленные жалобы донских фермеров. Сельские труженики сокрушаются, что нерентабельность молочного животноводства вынуждает их пустить под нож поголовье дойных коров. А это может привести к наступлению «молочного кризиса».