Депутаты «Единой России» парламента Дона вручили снайперам СВО тепловизионные прицелы

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Вручение состоялось в региональной приемной партии.
Руководитель фракции «Единая Россия» в донском парламенте, кандидат предварительного голосования Владимир Ревенко рассказал, что депутаты регулярно оказывают помощь военнослужащим из Ростовской области, выполняющим служебно-боевые задачи в зоне СВО.
Заявка на прицелы, поступившая перед этим, тоже была оперативно выполнена.
«Это оборудование предназначено для мониторинга, отображения и поражения средств противника. Мы вручаем его с чувством благодарности за ратный труд», - отметил Владимир Ревенко.
Военнослужащий с позывным «Скиф» сообщил, что подразделение накануне получило высокоточные снайперские винтовки системы Лобаева.
«Данные прицелы подходят к ним. Очень нужная вещь. С такими прицелами нам будет намного легче выполнять задачи. Каждый такой подарок действительно приближает победу и, что самое важное - сохраняет жизни нашим бойцам», - подчеркнул представитель подразделения спецназа.
К слову, поддержка участников СВО и их семей является сегодня главной темой на предварительном голосовании «Единой России». Партия проводит его весной 2023 года, чтобы определить своих кандидатов в Законодательное Собрание Ростовской области. Принять участие в отборе будущих выдвиженцев смогут все избиратели. Информация о процедуре есть на PG.ER.RU.