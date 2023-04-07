Депутаты «Единой России» парламента Дона вручили снайперам СВО тепловизионные прицелы

К слову, поддержка участников СВО и их семей является сегодня главной темой на предварительном голосовании «Единой России». Партия проводит его весной 2023 года, чтобы определить своих кандидатов в Законодательное Собрание Ростовской области. Принять участие в отборе будущих выдвиженцев смогут все избиратели. Информация о процедуре есть на PG.ER.RU.