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Депутаты «Единой России» парламента Дона вручили снайперам СВО тепловизионные прицелы

7 апреля 2023, 14:38
Фото: «Единая Россия» Ростовское отделение
Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области вручили тепловизионные прицелы бойцам подразделения специального назначения.

Вручение состоялось в региональной приемной партии.

Руководитель фракции «Единая Россия» в донском парламенте, кандидат предварительного голосования Владимир Ревенко рассказал, что депутаты регулярно оказывают помощь военнослужащим из Ростовской области, выполняющим служебно-боевые задачи в зоне СВО.

Заявка на прицелы, поступившая перед этим, тоже была оперативно выполнена.

«Это оборудование предназначено для мониторинга, отображения и поражения средств противника. Мы вручаем его с чувством благодарности за ратный труд», - отметил Владимир Ревенко.

Военнослужащий с позывным «Скиф» сообщил, что подразделение накануне получило высокоточные снайперские винтовки системы Лобаева.

«Данные прицелы подходят к ним. Очень нужная вещь. С такими прицелами нам будет намного легче выполнять задачи. Каждый такой подарок действительно приближает победу и, что самое важное - сохраняет жизни нашим бойцам», - подчеркнул представитель подразделения спецназа.

К слову, поддержка участников СВО и их семей является сегодня главной темой на предварительном голосовании «Единой России». Партия проводит его весной 2023 года, чтобы определить своих кандидатов в Законодательное Собрание Ростовской области. Принять участие в отборе будущих выдвиженцев смогут все избиратели. Информация о процедуре есть на PG.ER.RU.

 

#Елена Янкевич
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