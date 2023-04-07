«Совам тоже очень нравятся высокие дома. Ниши для себя они выбирают возле крыши в вентиляционных местах. Там нет кошек и хорьков, представляющих опасность для сов. Да и домовладельцам хорошо, ведь совы хорошо защищают дом от мышей», — говорит собеседник.