Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
По словам эколога, многоэтажные дома в Ростове очень привлекают хищных птиц. Они любят строить гнезда максимально высоко от земли. Так в Ростове были замечены сокол чеглок, сокол пустельга.
«Ребята говорили, что видели и сапсана. Но мне кажется, что все-таки это был крупный чеглок», — отмечает Алексей Лебедев.
Собеседник подчеркивает, что ряд замеченных в Ростове хищных птиц - краснокнижные. Они нашли для себя в Ростове новую среду, чувствуя себя в безопасности. Появились в донской столице и сычи. А также в жилом комплексе возле зоопарка были замечены совы.
«Совам тоже очень нравятся высокие дома. Ниши для себя они выбирают возле крыши в вентиляционных местах. Там нет кошек и хорьков, представляющих опасность для сов. Да и домовладельцам хорошо, ведь совы хорошо защищают дом от мышей», — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, как помочь протрезветь «пьяным птицам» в Ростовской области.