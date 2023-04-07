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Эколог объяснил появление новых птиц в Ростове из-за строительства многоэтажек

7 апреля 2023, 06:18
Фото: Grzegorz Karg/cc by sa/wikimedia.org
Эколог объяснил появление новых птиц в Ростове из-за строительства многоэтажек
Экосистема подстраивается под новые условия, находя себе место в урбанистическом кластере Ростовской области. И это очень хорошо, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

По словам эколога, многоэтажные дома в Ростове очень привлекают хищных птиц. Они любят строить гнезда максимально высоко от земли. Так в Ростове были замечены сокол чеглок, сокол пустельга.

«Ребята говорили, что видели и сапсана. Но мне кажется, что все-таки это был крупный чеглок», — отмечает Алексей Лебедев.

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Собеседник подчеркивает, что ряд замеченных в Ростове хищных птиц - краснокнижные. Они нашли для себя в Ростове новую среду, чувствуя себя в безопасности. Появились в донской столице и сычи. А также в жилом комплексе возле зоопарка были замечены совы.

«Совам тоже очень нравятся высокие дома. Ниши для себя они выбирают возле крыши в вентиляционных местах. Там нет кошек и хорьков, представляющих опасность для сов. Да и домовладельцам хорошо, ведь совы хорошо защищают дом от мышей», — говорит собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, как помочь протрезветь «пьяным птицам» в Ростовской области.

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