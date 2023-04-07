Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По мнению Анастасии Мироновой резкий скачок курсов доллара и евро в апреле спровоцирует рост цен в автомобильном сегменте: на сами авто и на запчасти.
«Это товары прямого импорта, они очень чувствительны к валютным колебаниям. При этом подорожают даже отечественные автомобили, потому что они производятся с использованием импортного оборудования и деталей», — поясняет эксперт.
Миронова добавила, что по тем же причинам рост цен затронет и бытовую технику.
«Из продуктов питания сильнее всего подорожает детское питание. Многие гипоаллергенные марки выпускаются за границей. Санкции повлекли за собой сложности с логистикой и подорожание транспортировки. То же касается алкоголя, сыров и фруктов», — добавляет экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что стекло в Ростовской области подорожает на 15% в 2023 году.