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Экономист посчитал, что подорожает в Ростове из-за роста курса доллара и евро

7 апреля 2023, 07:55. Обновлено в 07:57
Фото: aleksandr-popov/unsplash
Экономист рассказал, что подорожает из-за увеличения стоимости доллара и евро
Сильнее всего подорожают импортные товары, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

По мнению Анастасии Мироновой резкий скачок курсов доллара и евро в апреле спровоцирует рост цен в автомобильном сегменте: на сами авто и на запчасти.

«Это товары прямого импорта, они очень чувствительны к валютным колебаниям. При этом подорожают даже отечественные автомобили, потому что они производятся с использованием импортного оборудования и деталей», — поясняет эксперт.

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Миронова добавила, что по тем же причинам рост цен затронет и бытовую технику.

«Из продуктов питания сильнее всего подорожает детское питание. Многие гипоаллергенные марки выпускаются за границей. Санкции повлекли за собой сложности с логистикой и подорожание транспортировки. То же касается алкоголя, сыров и фруктов», — добавляет экономист.

 

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