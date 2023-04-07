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Эксперт рассказал, как и зачем проверять продукты по QR-коду в Ростове

7 апреля 2023, 17:15
Фото: Christoph Braun/cc0/wikimedia.org
Эксперт рассказал, как и зачем проверять продукты по QR-коду в Ростове
Чаще всего жители Дона жалуются на качество продуктов. Многие до сих пор не знают, что проверить качество выбранной продукции можно не выходя из магазина. О способах проверки рассказал RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

По словам собеседника, многие ростовчане уже давно пользуются приложением для смартфонов «Честный знак». С помощью сканирования QR-кода, размещенного на продукции, оно позволяет узнать, что это за товар и проверить его соответствие системе «Меркурий».

«Я сам давно пользуюсь этим приложением, и скажу, что лучше потратить некоторое время на выбор товара, зато остаться уверенным в его качестве. Ведь судебные тяжбы по таким вопросам достаточно длительные и затратные», — отмечает Председатель Ростовского отделения Объединения потребителей России Владислав Махмудов.

Спикер подчеркивает, что проведенные проверки выявляли в некоторых магазинах торговых сетей Ростова фальсифицированные продукты — молоко, кефир, сметану. По его словам, не быстро и не сразу контрафактная продукция снималась с продажи.

Но сейчас появились QR-коды, поэтому наличие фальсификата встречается уже не столь часто.

Но сейчас появились QR-коды, поэтому наличие фальсификата встречается уже не столь часто.Но сейчас появились QR-коды, поэтому наличие фальсификата встречается уже не столь часто.
Но сейчас появились QR-коды, поэтому наличие фальсификата встречается уже не столь часто.
Фото: 1MI
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На каждой бутылочке молока, кефира, ряженки и любого молочного продукта, включая детское питание, должен содержаться QR-код. Сегодня продолжается маркировка минеральной воды, а также маркируется и обувь.

«В основном, больше всего фальсификата встречается в небольших магазинчиках и ларьках», — уточняет эксперт.

Для максимальной уверенности в качестве продукции, спикер советует приобрести специальный прибор на выявление нитратов — анализатор.

«Есть и универсальный прибор. Правда, он стоит дороже. Но им можно не только проверять продукцию, но и воду на содержание тяжелых металлов, а также воздух на радиацию и электромагнитное излучение, которое может присутствовать в квартирах», — резюмирует эксперт.

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