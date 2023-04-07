Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
По словам собеседника, многие ростовчане уже давно пользуются приложением для смартфонов «Честный знак». С помощью сканирования QR-кода, размещенного на продукции, оно позволяет узнать, что это за товар и проверить его соответствие системе «Меркурий».
«Я сам давно пользуюсь этим приложением, и скажу, что лучше потратить некоторое время на выбор товара, зато остаться уверенным в его качестве. Ведь судебные тяжбы по таким вопросам достаточно длительные и затратные», — отмечает Председатель Ростовского отделения Объединения потребителей России Владислав Махмудов.
Спикер подчеркивает, что проведенные проверки выявляли в некоторых магазинах торговых сетей Ростова фальсифицированные продукты — молоко, кефир, сметану. По его словам, не быстро и не сразу контрафактная продукция снималась с продажи.
Но сейчас появились QR-коды, поэтому наличие фальсификата встречается уже не столь часто.
На каждой бутылочке молока, кефира, ряженки и любого молочного продукта, включая детское питание, должен содержаться QR-код. Сегодня продолжается маркировка минеральной воды, а также маркируется и обувь.
«В основном, больше всего фальсификата встречается в небольших магазинчиках и ларьках», — уточняет эксперт.
Для максимальной уверенности в качестве продукции, спикер советует приобрести специальный прибор на выявление нитратов — анализатор.
«Есть и универсальный прибор. Правда, он стоит дороже. Но им можно не только проверять продукцию, но и воду на содержание тяжелых металлов, а также воздух на радиацию и электромагнитное излучение, которое может присутствовать в квартирах», — резюмирует эксперт.
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