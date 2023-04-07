«Есть и универсальный прибор. Правда, он стоит дороже. Но им можно не только проверять продукцию, но и воду на содержание тяжелых металлов, а также воздух на радиацию и электромагнитное излучение, которое может присутствовать в квартирах», — резюмирует эксперт.