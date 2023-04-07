Где купить квартиру с ремонтом в подарок: ГК «Альянс» объявил старт спецпродаж

Специальное предложение, которое ГК «Альянс» подготовила совместно с компанией White flat, позволит собственнику сэкономить до 1,5 млн рублей для подготовки квартиры к переезду, так как затраты на отделку уже включены в стоимость жилья. Кроме того, можно сэкономить время и не прикладывать дополнительных усилий.