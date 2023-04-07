Где купить квартиру с ремонтом в подарок: ГК «Альянс» объявил старт спецпродаж

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Специальное предложение, которое ГК «Альянс» подготовила совместно с компанией White flat, позволит собственнику сэкономить до 1,5 млн рублей для подготовки квартиры к переезду, так как затраты на отделку уже включены в стоимость жилья. Кроме того, можно сэкономить время и не прикладывать дополнительных усилий.
В стоимость квартир уже включены укладка плитки и малярные работы, установка сантехники и освещения, монтаж потолков и дверей, укладка ламината. Ответственность за идеальный порядок перед заселением возьмет на себя клининговая служба. Это является ещё одной отличительной особенностью спецпредложения.
Застройщик разработал более 10 дизайн-проектов для жилых комнат, шесть вариантов для ванной комнаты. Собственнику предоставят выбор сантехники, ламината и межкомнатных дверей. В результате жильцы получат индивидуальный и качественный ремонт на выгодных условиях и в максимально сжатые сроки.
Напомним, что строительство третьей очереди ЖК «Измаильский экоквартал», в которой осталось около 50 квартир площадью от 39 до 120 кв. метров, подходит к концу. В третьем квартале 2023 года будет введено четыре кирпичных корпуса высотой от 10 до 14 этажей. Важными отличительными чертами жилых квартир являются трехметровые потолки и панорамное остекление, расширяющее пространство, качественная шумоизоляция пола и индивидуальное отопление.
Благодаря высоким потребительским качествам ЖК «Измаильский экоквартал» возглавляет рейтинг новостроек Ростовской области на портале ЕРЗ.РФ.
Узнать подробнее про условия и варианты квартир можно в офисе продаж ГК «Альянс» по телефону: 8-863-204-62-04.
Реклама 18+. ООО СЗ «Альянс»