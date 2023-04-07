Главе управления судебного департамента Ростовской области грозит до 12 лет колонии

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По информации ТАСС, ему вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет заключения.
«Суд арестовал фигуранта на два месяца. Но суть обвинений пока не раскрывается», — говорится в публикации.
Ранее СМИ писали об обысках у председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой. Говорилось, что их посадили под домашний арест, но официальной информации об этом не было.
Также стало известно все о зарплатах судей в Ростове, где начался коррупционный скандал.