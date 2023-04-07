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Главе управления судебного департамента Ростовской области грозит до 12 лет колонии

7 апреля 2023, 11:41
Фото: 1MI
Главе управления судебного департамента Ростовской области грозит до 12 лет колонии
Начальнику управления судебного департамента Ростовской области Андрею Рощевскому грозит до 12 лет колонии в рамках возбужденного уголовного дела, пишут СМИ.

По информации ТАСС, ему вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет заключения.

«Суд арестовал фигуранта на два месяца. Но суть обвинений пока не раскрывается», — говорится в публикации.

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Ранее СМИ писали об обысках у председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой. Говорилось, что их посадили под домашний арест, но официальной информации об этом не было.

Также стало известно все о зарплатах судей в Ростове, где начался коррупционный скандал.

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