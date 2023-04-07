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Главный тренер ФК «Ростов» назвал причины поражения в Кубке России

7 апреля 2023, 09:07
Фото: ФК «Ростов»
Главный тренер ФК «Ростов» назвал причины поражения в Кубке России
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин объяснил поражение в матче с «Краснодаром» нехваткой хладнокровия у игроков, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды в матче с «Краснодаром», сообщив, что игроки показали, возможно, лучшую игру за весну этого года. По его словам, футболисты действительно показали, что являются командой, он выразил отдельную благодарность игрокам Мелехину, Сильянову, Прохину, Глебову, Щетинину, Тугареву и Комарову, которые показали хорошие навыки в игре с противником.

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По мнению Карпина, единственным недостатком команды стал отсутствие хладнокровия.

«Когда есть большое желание забить, иногда нужно взять паузу, а не пытаться принимать решения», — объяснил тренер, добавив, что принятые решения не соответствовали обстановке на поле.

Ранее в Ростове объявили, что город примет у себя Международный юношеский турнир по футболу «Кубок Дружбы- 2023».

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