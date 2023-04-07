Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды в матче с «Краснодаром», сообщив, что игроки показали, возможно, лучшую игру за весну этого года. По его словам, футболисты действительно показали, что являются командой, он выразил отдельную благодарность игрокам Мелехину, Сильянову, Прохину, Глебову, Щетинину, Тугареву и Комарову, которые показали хорошие навыки в игре с противником.