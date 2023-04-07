Как выгоднее получать пенсию

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Согласно последним данным, около 12 миллионов пенсионеров получают пенсионные выплаты наличными. Доставкой занимаются сразу несколько компаний, однако с 1 мая останется только "Почта России" в соответствии с принятым законом.
Но пенсионеры имеют возможность выбрать - продолжить получать деньги на руки или на банковский счет. Представители Сбера рассказали, чем первый способ может быть менее выгоден.
1. Наличные деньги можно потерять и остаться без средств. Конечно, существует риск утери и банковской карты, но ее можно заблокировать и с деньгами ничего не случится;
2. С собой не возьмешь много наличных, поэтому иногда на кассе в магазине может не хватить денег, чтобы расплатиться. Если пенсия приходит на карту, то таких проблем не возникнет;
3. Наличные деньги нельзя отправить в качестве подарка близким, либо придется платить комиссию в специализированных компаниях. Некоторые пенсионеры обращаются к соседям, отдают им бумажные деньги и просят, чтобы они перевели эту сумму их родственникам;
4. Наличные не принесут никаких бонус во время покупок, а при безналичном расчете приходит кешбэк.
5. Лежащие под подушкой деньги не дают никакого дохода. А в банке можно открыть вклад и получать проценты.
Конечно, пожилые люди привыкли получать пенсию на руки, а поменять привычки довольно сложно. Но они могут обратиться к своим близким, которые расскажут плюсы и минусы, а также помогут перейти на новый способ получения денег. В том числе нужно будет подготовить заявление на перевод, установить на телефон приложение банка и научиться им пользоваться. В целом программы написаны таким образом, что работать в них интуитивно понятно, поэтому уже через короткий промежуток времени любой человек сможет оплачивать квитанции ЖКХ или делать переводы.
Схема перехода на новый способ получений пенсий стандартный. Если человек хочет получать ее, к примеру, в Сбере, то ему нужно подать специальное заявление в офисе банка, либо через мобильное приложение СберБанк Онлайн. Кроме того, подойдут для этих целей Госуслуги, МФЦ или Социальный фонд РФ.
После этого банк передаст заявление в ПФР, где в течение трех рабочих дней фиксируется счет для зачисления пенсии.
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