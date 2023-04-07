Как выгоднее получать пенсию

Согласно последним данным, около 12 миллионов пенсионеров получают пенсионные выплаты наличными. Доставкой занимаются сразу несколько компаний, однако с 1 мая останется только "Почта России" в соответствии с принятым законом.



Но пенсионеры имеют возможность выбрать - продолжить получать деньги на руки или на банковский счет. Представители Сбера рассказали, чем первый способ может быть менее выгоден.



1. Наличные деньги можно потерять и остаться без средств. Конечно, существует риск утери и банковской карты, но ее можно заблокировать и с деньгами ничего не случится;



2. С собой не возьмешь много наличных, поэтому иногда на кассе в магазине может не хватить денег, чтобы расплатиться. Если пенсия приходит на карту, то таких проблем не возникнет;



3. Наличные деньги нельзя отправить в качестве подарка близким, либо придется платить комиссию в специализированных компаниях. Некоторые пенсионеры обращаются к соседям, отдают им бумажные деньги и просят, чтобы они перевели эту сумму их родственникам;



4. Наличные не принесут никаких бонус во время покупок, а при безналичном расчете приходит кешбэк.



5. Лежащие под подушкой деньги не дают никакого дохода. А в банке можно открыть вклад и получать проценты.

