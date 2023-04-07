Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В своем интервью радио «КП — Ростов-на-Дону» Александр Иошпа рассказал, что этот апрель встретит ростовчан обильными дождями, а на майских праздниках следует ожидать похолодание до +10 градусов.
Климатолог уточнил, что следующие две недели в Ростове будут идти обильные дожди, а количество осадков превысит норму на 40%.
«Долгосрочный прогноз подтверждается: ожидаем теплый и дождливый месяц», — рассказал Иошпа, добавив, что пока метеорологи только готовят модель по осадкам на май, но уже известно, что в начале следующего месяца ростовчан ждет похолодание до +7 — +12 градусов.
Климатолог утверждает, что аномальных перепадов температуры или жары ждать не стоит, а вот тепло следует ожидать уже во второй декаде апреля.
Ранее синоптики рассказали, сколько дождливых дней ожидают ростовчан в апреле.