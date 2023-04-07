«Долгосрочный прогноз подтверждается: ожидаем теплый и дождливый месяц», — рассказал Иошпа, добавив, что пока метеорологи только готовят модель по осадкам на май, но уже известно, что в начале следующего месяца ростовчан ждет похолодание до +7 — +12 градусов.