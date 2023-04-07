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Климатолог рассказал, что Ростов накроет дождями в апреле и холодами в мае

7 апреля 2023, 07:15
Фото: Andrea Booher/cc0/wikimedia.org
Климатолог рассказал, что Ростов накроет дождями в апреле и холодами в мае
В Ростове жителей ожидают дождливый апрель и похолодания до +10 градусов в начале мая, об этом сообщил климатолог Александр Иошпа.

В своем интервью радио «КП — Ростов-на-Дону» Александр Иошпа рассказал, что этот апрель встретит ростовчан обильными дождями, а на майских праздниках следует ожидать похолодание до +10 градусов.

Климатолог уточнил, что следующие две недели в Ростове будут идти обильные дожди, а количество осадков превысит норму на 40%.

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«Долгосрочный прогноз подтверждается: ожидаем теплый и дождливый месяц», — рассказал Иошпа, добавив, что пока метеорологи только готовят модель по осадкам на май, но уже известно, что в начале следующего месяца ростовчан ждет похолодание до +7 — +12 градусов.

Климатолог утверждает, что аномальных перепадов температуры или жары ждать не стоит, а вот тепло следует ожидать уже во второй декаде апреля.

Ранее синоптики рассказали, сколько дождливых дней ожидают ростовчан в апреле.

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