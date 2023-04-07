Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Администрация Ростова выдала разрешение на строительство храма Александра Невского. Его возведут на пересечении улиц Космонавтов и Капустина. Разрешение действительно до 10 февраля 2028 года.
Храм Александра Невского уже существовал в Ростове. Он был построен в 1908 году и находился в центре города — сейчас там располагается правительство региона. Снести храм постановили советские власти в 1930 году.
Ранее RostovGazeta рассказала, как в годы Советского Союза репрессировали священников в Ростовской области.