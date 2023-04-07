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Копию разрушенного в годы СССР храма построят на Северном в Ростове

7 апреля 2023, 17:49
Фото: 1MI
В Ростове на Северном построят копию разрушенного в годы СССР храма
На Северном в Ростове построят копию разрушенного главного храма города, сообщается на сайте мэрии.

Администрация Ростова выдала разрешение на строительство храма Александра Невского. Его возведут на пересечении улиц Космонавтов и Капустина. Разрешение действительно до 10 февраля 2028 года.

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Храм Александра Невского уже существовал в Ростове. Он был построен в 1908 году и находился в центре города — сейчас там располагается правительство региона. Снести храм постановили советские власти в 1930 году.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в годы Советского Союза репрессировали священников в Ростовской области.

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