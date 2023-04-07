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Микрорайон «Левенцовский-2» построят в Ростове за 37 миллиардов рублей

7 апреля 2023, 13:42
Фото: 1MI
Микрорайон «Левенцовский-2» построят в Ростове за 37 миллиардов рублей
Строительство микрорайона «Левенцовский-2» обойдется в 37 миллиардов рублей, заявил замминистра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев.

Уже в этом году в Ростове стартует строительство жилого комплекса «Левенцовский-2». Он расположится в границах улиц Ткачева, Еляна и Солженицына и будет включать 23 многоквартирных дома. Площадь ЖК составит 98 гектар. Жить там смогут 16,2 тысячи человек. Власти обещают, что, помимо самого жилья, в микрорайоне построят школы, детские сады, больницы и церковь.

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На данном этапе проект оценивается в 37 миллиардов рублей. Как пишет «Эксперт ЮГ», строительством ЖК займется ООО «СЗ „Левенцовский“, которое входит в ГК „Сокол“.

Достроить микрорайон должны через десять лет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в этом году введут в строй 2,9 миллионов квадратных метров жилья.

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