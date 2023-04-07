Уже в этом году в Ростове стартует строительство жилого комплекса «Левенцовский-2». Он расположится в границах улиц Ткачева, Еляна и Солженицына и будет включать 23 многоквартирных дома. Площадь ЖК составит 98 гектар. Жить там смогут 16,2 тысячи человек. Власти обещают, что, помимо самого жилья, в микрорайоне построят школы, детские сады, больницы и церковь.