Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Уже в этом году в Ростове стартует строительство жилого комплекса «Левенцовский-2». Он расположится в границах улиц Ткачева, Еляна и Солженицына и будет включать 23 многоквартирных дома. Площадь ЖК составит 98 гектар. Жить там смогут 16,2 тысячи человек. Власти обещают, что, помимо самого жилья, в микрорайоне построят школы, детские сады, больницы и церковь.
На данном этапе проект оценивается в 37 миллиардов рублей. Как пишет «Эксперт ЮГ», строительством ЖК займется ООО «СЗ „Левенцовский“, которое входит в ГК „Сокол“.
Достроить микрорайон должны через десять лет.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в этом году введут в строй 2,9 миллионов квадратных метров жилья.