Минстрой Ростовской области объявил о «затоваренности» рынка жилья

Портал Dоnnеws со ссылкой на слова Сергея Вифлянцева рассказал, что в 2023 году в Ростовской области собираются построить 2,9 миллиона квадратных метров жилья. В донском Минстрое уверены, что показатели строительства продолжат расти из года в год, несмотря на то, что сейчас рынок фактически затоварен, и в городах остаются свободные помещения, которые не удается продать. По словам Вифлянцева, в том же Ростове нераспроданных квартир не настолько много, чтобы был повод для беспокойства.