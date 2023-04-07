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Минстрой Ростовской области объявил о «затоваренности» рынка жилья

7 апреля 2023, 07:50
Фото: 1MI
Минстрой Ростовской области объявил о «затоваренности» рынка жилья
В Ростовской области строят больше жилья, чем требует рынок и позволяют доходы населения, об этом рассказал замминистра строительства региона Сергей Вифлянцев на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг».

Портал Dоnnеws со ссылкой на слова Сергея Вифлянцева рассказал, что в 2023 году в Ростовской области собираются построить 2,9 миллиона квадратных метров жилья. В донском Минстрое уверены, что показатели строительства продолжат расти из года в год, несмотря на то, что сейчас рынок фактически затоварен, и в городах остаются свободные помещения, которые не удается продать. По словам Вифлянцева, в том же Ростове нераспроданных квартир не настолько много, чтобы был повод для беспокойства.

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По мнению специалиста, застройщики не стали бы приходить на рынок с предложениями по жилищному строительству, если бы не были уверены в окупаемости своих инвестиций.

«Бизнес анализирует рынок и видит, что спрос есть. Опять же банки в противном случае не предоставляли бы финансирование на новые проекты», — уточнил замминистра строительства.

По словам Вифлянцева, сейчас спрос на строительство жилья сохраняется не только за счет местного населения, но также за счет переезда жителей сел и других субъектов РФ. Кроме того, падение спроса на рынке, уверен Вифлянцев, связано с сокращением покупательской способности населения, и сокращения числа дончан, которые способны позволить себе купить квартиру по средней цене 100 тысяч за «квадрат».

Ранее власти поделились планами застройки рынка «Фортуна» и левого берега Дона.

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