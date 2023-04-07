Подписчики в соцсетях заявили, что не понимают ценности женского клуба Полины Дибровой. Они заявили, что сама ростовчанка достигла всего благодаря мужу, а поэтому не может учить других. «Ваш клуб — это сборище содержанок», «А чему вы можете научить? Как рожать детей от богатых?».