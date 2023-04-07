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Молчащий о СВО ростовчанин Дмитрий Дибров уехал в Дубай

7 апреля 2023, 16:56
Фото: Социальные сети Полины Дибровой
Дмитрий и Полина Дибровы с детьми
Ростовчанин Дмитрий Дибров вместе с супругой уехал в Дубай, об этом в своих соцсетях рассказала сами Полина Диброва.

Ростовчанин Дмитрий Дибров уехал с семьей в Дубай, чтобы помочь в развитии бизнеса своей супруги Полины. Диброва работает женским наставником и возглавляет собственный женский клуб.

Чтобы этот проект развивался дальше, супруги решили на время обосноваться в Дубае. Там Полина займется открытием местного женского клуба. Оно намечено на ближайшее время.

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Подписчики в соцсетях заявили, что не понимают ценности женского клуба Полины Дибровой. Они заявили, что сама ростовчанка достигла всего благодаря мужу, а поэтому не может учить других. «Ваш клуб — это сборище содержанок», «А чему вы можете научить? Как рожать детей от богатых?».

Однако нашлись и те, кто поддержал Дибровых: «Полина, круто! Пусть бизнес и семья ваши процветают! Вы труженица!».

Ранее RostovGazeta рассказала о десяти самых известных уроженцах Ростова.

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