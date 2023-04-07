Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В Ростовской области родственники вторую неделю не могут найти 24-летнего Дениса Сидоренко. Парень родом из поселка Знаменка Морозовского района. В конце марта он приехал туда из Ростова по делам. 30 марта молодой человек отправился обратно. В этот день из-за сильного снегопада на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка. В этот дорожный затор попал и Денис Сидоренко.
Родственница парня рассказала, что в Ростов он смог приехать только вечером следующего дня. Он сообщил, что с ним все в порядке, несмотря на сильную усталость. После этого молодой человек перестал выходить на связь. О его местонахождении не знают даже друзья.
Ростов.ру сообщает основные приметы Дениса Сидоренко. Рост молодого человека составляет около 180 сантиметров, у него карие глаза и темно-русые волосы, на лице есть небольшая борода. В последний раз его видели в черных джинсах, темно-синей олимпийке и красных кроссовках. Из особых примет у Дениса — татуировка на левом предплечье и тату-рукав на правой руке от кисти до плеча.
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