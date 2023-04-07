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Начальник судебного департамента Ростовской области Рощевский арестован до 28 мая

7 апреля 2023, 07:07
Фото: spec-rb.rgup.ru
Начальник судебного департамента Ростовской области Рощевский арестован до 28 мая
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для начальника Управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского, информация об этом опубликована в картотеке дел.

Начальник Управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский арестован Басманным судом на два месяца в рамках уголовного дела о мошенничестве. Ходатайство об избрании меры пресечения было удовлетворено 5 апреля.  Ранее сообщалось, что вместе с ним подозреваемыми по уголовному делу проходят председатель Совета судей Татьяна Юрова и председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва.

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Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники проинформировали, что 3 апреля у них были проведены обыски, после чего Рощевского и Юрову якобы доставили в Москву. 

Елена Золотарёва, в свою очередь, подала в отставку. Начиная с сегодняшнего дня её обязанности будут выполнять Фарида Калюжина.

Ранее RostovGazeta выяснила, сколько зарабатывали судьи замешанные в скандале в Ростовской области.

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