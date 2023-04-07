Начальник судебного департамента Ростовской области Рощевский арестован до 28 мая

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Начальник Управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский арестован Басманным судом на два месяца в рамках уголовного дела о мошенничестве. Ходатайство об избрании меры пресечения было удовлетворено 5 апреля. Ранее сообщалось, что вместе с ним подозреваемыми по уголовному делу проходят председатель Совета судей Татьяна Юрова и председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва.
Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники проинформировали, что 3 апреля у них были проведены обыски, после чего Рощевского и Юрову якобы доставили в Москву.
Елена Золотарёва, в свою очередь, подала в отставку. Начиная с сегодняшнего дня её обязанности будут выполнять Фарида Калюжина.
Ранее RostovGazeta выяснила, сколько зарабатывали судьи замешанные в скандале в Ростовской области.