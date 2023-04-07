Начальник судебного департамента Ростовской области Рощевский арестован до 28 мая

Начальник Управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский арестован Басманным судом на два месяца в рамках уголовного дела о мошенничестве. Ходатайство об избрании меры пресечения было удовлетворено 5 апреля. Ранее сообщалось, что вместе с ним подозреваемыми по уголовному делу проходят председатель Совета судей Татьяна Юрова и председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва.