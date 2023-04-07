Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Утром 7 апреля мужчина скончался в салоне автобуса №3а в Волгодонске. Пассажиры рассказали, что неизвестный неожиданно потерял сознание. Попытки привести его в чувство не увенчались успехом.
На одной из остановок пассажиров высадили. Туда подъехала скорая помощь, констатировавшая смерть мужчины.
Что именно стало причиной его гибели, теперь предстоит установить экспертам, уточняет «Блокнот Волгодонск».
Ранее труп мужчины нашли жители Ростова на Большой Садовой улице. Он лежал на пешеходной зоне рядом с припаркованными машинами.