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Остановка «Конечная»: пассажир внезапно умер в троллейбусе в Ростовской области

7 апреля 2023, 11:49
Фото: 1MI
Остановка «Конечная»: пассажир внезапно умер в троллейбусе в Ростовской области

Пассажир внезапно умер в троллейбусе в Волгодонске 7 апреля

Мужчина скончался во время поездки на троллейбусе в Ростовской области, пишут СМИ.

Утром 7 апреля мужчина скончался в салоне автобуса №3а в Волгодонске. Пассажиры рассказали, что неизвестный неожиданно потерял сознание. Попытки привести его в чувство не увенчались успехом.

На одной из остановок пассажиров высадили. Туда подъехала скорая помощь, констатировавшая смерть мужчины.

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Что именно стало причиной его гибели, теперь предстоит установить экспертам, уточняет «Блокнот Волгодонск».

Ранее труп мужчины нашли жители Ростова на Большой Садовой улице. Он лежал на пешеходной зоне рядом с припаркованными машинами.

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