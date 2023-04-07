Отставку председателя Ростовского областного суда Золотаревой приняли 7 апреля

Ранее СМИ сообщили, что Следственный комитет и силовики продолжают проверять информацию относительно 30 местных судей и их профессиональной деятельности, кроме того, стало известно, что начальник судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский был доставлен в Москву и помещен под арест на два месяца.