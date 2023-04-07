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Отставку председателя Ростовского областного суда Золотаревой приняли 7 апреля

7 апреля 2023, 07:03
Фото: donland.ru
Председатель Ростовского областного суда Золотарева официально ушла в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняли отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, в течение последних трех дней самой обсуждаемой темой стали слухи об обысках в домах донских судей, которых заподозрили в коррупции.

Уже в пятницу, 7 апреля, порталу «Ъ» стало известно, что ВККС приняли отставку председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой после семи лет работы.

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Хотя судья и подала в отставку добровольно, предполагается, что ее уход с поста может спровоцировать волну арестов среди сотрудников системы правосудия.

Ранее СМИ сообщили, что Следственный комитет и силовики продолжают проверять информацию относительно 30 местных судей и их профессиональной деятельности, кроме того, стало известно, что начальник судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский был доставлен в Москву и помещен под арест на два месяца.

Напомним, информация об обысках все еще не получила подтверждения у пресс-служб официальных ведомств и органов власти. Данные уточняются. 

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