Отставку председателя Ростовского областного суда Золотаревой приняли 7 апреля

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Напомним, в течение последних трех дней самой обсуждаемой темой стали слухи об обысках в домах донских судей, которых заподозрили в коррупции.
Уже в пятницу, 7 апреля, порталу «Ъ» стало известно, что ВККС приняли отставку председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой после семи лет работы.
Хотя судья и подала в отставку добровольно, предполагается, что ее уход с поста может спровоцировать волну арестов среди сотрудников системы правосудия.
Ранее СМИ сообщили, что Следственный комитет и силовики продолжают проверять информацию относительно 30 местных судей и их профессиональной деятельности, кроме того, стало известно, что начальник судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский был доставлен в Москву и помещен под арест на два месяца.
Напомним, информация об обысках все еще не получила подтверждения у пресс-служб официальных ведомств и органов власти. Данные уточняются.