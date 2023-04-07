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Политолог Белоконев заявил, что аресты ростовских судей — это только начало

7 апреля 2023, 08:18
Фото: 1MI
Политтехнолог Белоконев заявил, что аресты ростовских судей — это только начало

Политолог Белоконев заявил о скорых переменах в регионе после дела ростовских судей

История России показывает, что когда за дело принимаются федеральные структуры, как это происходит с ростовским судейским корпусом, решение о переменах в регионе, вероятно, уже принято. Об этом сообщил RostovGazeta эксперт по формированию общественного мнения, политтехнолог Владимир Белоконев.

Собеседник делится мнением, что ситуация с ростовским судебным корпусом — это только начало.

Дальше, по мнению эксперта, следует ожидать проверки и других сфер региона — ФСИН, полиции, прокуратуры. Ведь, по его словам, нарушения в судебной власти, вероятнее всего, не могут возникать сами по себе, без взаимосвязи с органами правопорядка и местной властью.

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«Возможно, дело будет не слишком громким, а кулуарным. Но я надеюсь, что оно будет доведено до логического конца», — отмечает Владимир Белоконев.

Эксперт добавляет, что буквально полтора года назад у виновников скандала еще был шанс скрыться в Европе. Однако сегодня ситуация уникальна — бежать особо некуда.

Подробнее в материале: «Эффект накопленной усталости»: что происходит в Ростовском судебном корпусе

«Эффект накопленной усталости»: что происходит в Ростовском судебном корпусе
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