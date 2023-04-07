Дальше, по мнению эксперта, следует ожидать проверки и других сфер региона — ФСИН, полиции, прокуратуры. Ведь, по его словам, нарушения в судебной власти, вероятнее всего, не могут возникать сами по себе, без взаимосвязи с органами правопорядка и местной властью.