Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Собеседник делится мнением, что ситуация с ростовским судебным корпусом — это только начало.
Дальше, по мнению эксперта, следует ожидать проверки и других сфер региона — ФСИН, полиции, прокуратуры. Ведь, по его словам, нарушения в судебной власти, вероятнее всего, не могут возникать сами по себе, без взаимосвязи с органами правопорядка и местной властью.
«Возможно, дело будет не слишком громким, а кулуарным. Но я надеюсь, что оно будет доведено до логического конца», — отмечает Владимир Белоконев.
Эксперт добавляет, что буквально полтора года назад у виновников скандала еще был шанс скрыться в Европе. Однако сегодня ситуация уникальна — бежать особо некуда.
Подробнее в материале: «Эффект накопленной усталости»: что происходит в Ростовском судебном корпусе