Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Видео снимали из автомобиля, проезжавшего недалеко от места пожара. На нем видны огромные черные клубы дыма, поднимающиеся в небо.
Из-за задымленной территории открытого огня не видно, но становится понятно, что пожар очень крупный. Это подтверждают и в региональном УМЧС, заявив, огонь уже охватил 200 квадратных метров площади, где хранят шины.
К ликвидации огня на улице Производственной привлекли более 20 специалистов, им потребовались восемь единиц техники. О пострадавших при пожаре информации не поступало.
Ранее МЧС показало видео горящего склада с целлюлозной продукцией в Аксае.