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Появилось видео крупного пожара на складе шин в Батайске

7 апреля 2023, 14:09
Фото: МЧС
Появилось видео крупного пожара на складе шин в Батайске
В Интернете разместили видео последствий возгорания на складе в Батайске днем в пятницу 7 апреля, ролик опубликовал Telegram-канал Don_Mash.

Видео снимали из автомобиля, проезжавшего недалеко от места пожара. На нем видны огромные черные клубы дыма, поднимающиеся в небо. 

Из-за задымленной территории открытого огня не видно, но становится понятно, что пожар очень крупный. Это подтверждают и в региональном УМЧС, заявив, огонь уже охватил 200 квадратных метров площади, где хранят шины. 

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К ликвидации огня на улице Производственной привлекли более 20 специалистов, им потребовались восемь единиц техники. О пострадавших при пожаре информации не поступало. 

Ранее МЧС показало видео горящего склада с целлюлозной продукцией в Аксае. 

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